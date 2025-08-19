Especificaciones del iPhone 17e, fecha de lanzamiento y precio

El iPhone 17e será el próximo smartphone «barato» de Apple. Gracias a varias filtraciones de fuentes chinas tenemos detalles sobre sus posibles especificaciones, y también sobre su posible fecha de lanzamiento, que debería seguir una cadencia anual para maximizar las ventas.

Este nuevo smartphone va a utilizar el SoC Apple A19, el mismo chip que la compañía de la manzana montará en el iPhone 17. Se espera que tenga una CPU de seis núcleos divididos en dos bloques, uno de dos núcleos de alto rendimiento y otro de cuatro núcleos de bajo consumo, y una GPU Apple con 5 núcleos gráficos.

La pantalla del iPhone 17e será la misma que encontramos en el iPhone 16e, lo que significa que utilizará un panel OLED de 6,1 pulgadas con una tasa de refresco de 60 Hz. No se esperan cambios tampoco en el formato de la pantalla, así que la muesca volverá a estar presente en este nuevo modelo.

En la parte trasera contará con una cámara de 48 MP, y en la parte delantera tendrá una cámara de 12 MP con Face ID, el sistema de reconocimiento facial 3D de Apple. No hay cambios tampoco en la configuración de las cámaras si lo comparamos con el iPhone 16e.

Por lo que respecta a la RAM y a la capacidad de almacenamiento, tampoco esperamos cambios, lo que quiere decir que el iPhone 17e repetirá la configuración de 8 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento. Esto también ayudará a Apple a evitar tener que aumentar el precio de venta de este terminal, un punto que es precisamente su mayor atractivo.

La calidad de acabados será la misma que la del modelo de la generación actual, es decir, chasis en aluminio y doble capa de cristal. A nivel de diseño no esperamos tampoco novedades importantes. Hemos visto algún rumor que habla de la posible implementación de la Dynamic Island, pero Apple suele dilatar mucho los cambios de diseño en sus smartphones, así que es poco probable que introduzca un cambio tan grande tras solo una generación.

El iPhone 17e llega en primavera de 2026

Y esto significa que su lanzamiento tendrá lugar entre finales de marzo y mediados de abril. El iPhone 16e llegó al mercado en febrero de 2025, así que la cadencia entre ambos lanzamientos sería de poco más de un año.

En cuanto al precio, lo más probable es que el iPhone 17e cueste lo mismo que el iPhone 16e, es decir, 709 euros en su versión con 128 GB de capacidad de almacenamiento y 839 euros en su versión con 256 GB de almacenamiento.

¿Vale la pena el iPhone barato de Apple?

Es una pregunta que me han hecho mucho desde que llegó el iPhone 16e, y la verdad es que mi opinión en este sentido es muy clara, por 709 euros no me parece una buena compra. Hay muchas opciones más interesantes en el mercado por ese dinero, como el Galaxy S25, que podemos comprar por 699 euros en su versión con 256 GB.

Si queremos un smartphone de Apple tenemos opciones muy interesantes en el mercado reacondicionado por ese precio, e incluso podemos conseguir un iPhone 16 nuevo por 809 euros. Con solo 100 euros de diferencia, este último es una opción mucho más interesante, y mucho más recomendable.