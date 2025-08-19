El GIGABYTE MO27Q28G es un nuevo monitor para juegos que destaca por su pantalla OLED y un precio de venta muy ajustado por debajo de la barrera de los 500 dólares.

La tecnología OLED sigue ganando terreno en el mercado de los monitores informáticos. Su calidad de imagen es incomparable y una vez mejorados también en rendimiento son fuente de deseo de los jugadores más exigentes. Sin embargo, su precio elevado ha echado para atrás a más de un consumidor. Ahora, a medida que aumenta la oferta, los precios pueden rebajarse.

GIGABYTE MO27Q28G, buen precio sin perder calidad

El modelo de GIGABYTE es un buen ejemplo. Utiliza un panel Primary Tandem OLED de cuarta generación fabricado por LG Display en una diagonal de 27 pulgadas y una resolución nativa de 1440p (2560 x 1440 píxeles), seguramente la ideal en este tamaño para equilibrar calidad de imagen, tasa de refresco y los recursos necesarios de la tarjeta gráfica para alimentarlo.

Las características principales del monitor son bastantes buenas, con un brillo máximo de 335 nits, 1500 nits en modo de alto rango dinámico (soporta el estándar HDR True Black 500), un soporte a la gama de color DCI-P3 del 99% y un nivel de contraste y emisión de colores de altas prestaciones, típicos de la tecnología OLED.

Particularizando en el apartado de juegos, destacar su frecuencia de actualización de 280 Hz y el tiempo de respuesta de 0,03 milisegundos. Es compatible con el estándar de frecuencia variable VRR y soporta las dos tecnologías de sincronización de imágenes principales: AMD FreeSync Premium Pro y Nvidia G-Sync.

El monitor cuenta con un soporte ajustable en altura, inclinación y giro, y admite montaje en paredes con su soporte VESA (100 x 100 mm). También dispone de altavoces integrados de 5 vatios, entradas de contenido Display Port y HDMI, un hub de puertos USB de subida y bajada, USB tipo C para recarga de energía de 18 vatios para periféricos y soporte KVM.

El GIGABYTE MO27Q28G se ha puesto a la venta en China por 2899 CNY (unos 404 dólares) y el fabricante taiwanés promete un lanzamiento internacional el próximo mes con un precio de venta que estará por debajo de los 500 dólares/euros. Será uno de los OLED para juegos (con su nivel) más baratos del mercado.