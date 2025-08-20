Phison lo deja claro: la culpa de que tu SSD no funcione es de Windows 11

Hace unos días os contamos que Windows 11 estaba dando problemas graves con algunas unidades SSD, y que las más afectadas utilizaban controladoras Phison. Microsoft no hizo ningún comentario al respecto, así que fue la propia Phison la que tuvo que dar un paso adelante y ponerse a investigar lo ocurrido por la gravedad de la situación, y por el daño que podía causar a su imagen.

Justo ayer Phison confirmó la existencia de ese problema, validando con ello todos los casos que se habían documentado al respecto, y tras una investigación bastante breve ha llegado a la conclusión de que Windows 11 es el único culpable de todo esto, y de que los SSDs afectados están bien y no tienen ningún tipo de problema, así que la pelota queda en el tejado de Microsoft.

No ha cambiado nada respecto a lo que vimos en los últimos días. El problema sigue siendo el mismo, y ocurre de la misma forma: en PCs con Windows 11 actualizados con los parches KB5063878 y KB506266, tras realizar una carga de copia o instalación de archivos de varios gigabytes en la unidad SSD, esta desaparece porque el sistema deja de reconocerla.

En la mayoría de los casos todo vuelve a la normalidad tras reiniciar el equipo, pero también se dieron algunos casos en los que la unidad SSD seguía sin funcionar incluso tras reiniciar el PC. Estos casos son los más graves, y fueron la gota que colmó el vaso, porque dejaban a los usuarios afectados sin poder acceder a sus unidades de almacenamiento.

Según Phison sus controladores están bien, y no hay ningún problema a nivel de firmware con las unidades SSD afectadas, así que la culpa, para variar, la tienen las actualizaciones de Windows 11. Microsoft lleva un desafortunado récord de actualizaciones desastrosas con dicho sistema operativo, y la versión 24H2 está en cabeza.

Al momento de escribir este artículo Microsoft no había lanzado ningún comunicado al respecto, así que ahora mismo solo podemos esperar. Imaginamos que la solución de la compañía será lanzar una actualización a corto plazo. Si tienes una unidad afectada y no puedes esperar lo único que puedes hacer es desinstalar esos dos parches.

Para desinstalar una actualización problemática tienes dos opciones: