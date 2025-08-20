GeForce RTX 60: ¿cuánta memoria gráfica deberían tener?

NVIDIA lanzará las GeForce RTX 60 en 2026. Se espera que esta nueva generación de tarjetas gráficas utilice la arquitectura Rubin, y que esté fabricada en el nodo de 3 nm de TSMC. En términos de potencia, y de eficiencia, deberían ser un importante avance frente a las GeForce RTX 50, ¿pero cuánta memoria gráfica tendrán?

Es un tema que se ha vuelto muy importante, sobre todo tras las últimas polémicas que han surgido por el mantenimiento de las configuraciones de 8 GB de VRAM dentro de la gama media. Como vimos en el análisis de la GeForce RTX 5060, 8 GB de memoria gráfica sigue siendo suficiente para jugar con garantías en 1080p, pero es cierto que esa cifra está empezando a quedarse justa.

No sabemos cuánta memoria gráfica tendrán las GeForce RTX 60, pero sí que os puedo decir cuánta memoria gráfica deberían tener para marcar un salto razonable frente a la generación actual, y para responder adecuadamente al creciente consumo de memoria gráfica que están mostrando algunos de los juegos más exigentes, y peor optimizados, de esta generación.

También hay que tener en cuenta que, con la llegada de las consolas de próxima generación, prevista para 2027 y 2028, aumentarán los requisitos de memoria gráfica en juegos de nueva generación, y que en ese momento las configuraciones de 8 GB de VRAM podrían empezar a tener los mismos problemas que presentan hoy en día las tarjetas gráficas con 6 GB de VRAM.

Cuánta VRAM deberían tener las GeForce RTX 60