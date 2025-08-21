Google presenta los smartphones Pixel series 10

Google ha presentado los smartphones Pixel series 10 en su evento ‘Made by Google’. Como se esperaba, la línea contempla cuatro modelos diferentes: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y el plegable Pixel 10 Pro Fold.

A tiempo para la vuelta al cole y antes de que Apple presente la nueva generación de iPhones, llegan los nuevos móviles inteligentes de Google, donde el gigante de Internet muestra su visión de cómo tiene que ser un smartphone con Android. Ese ha sido el objetivo de su marca propia desde sus inicios, si bien la apuesta por la relación entre característica y precio ha ido quedando relegada a favor de una subida de nivel en todos los apartados (incluyendo el precio) para competir contra cualquier otro fabricante, sea Apple o sean sus propios socios de la plataforma con Samsung como el gran valuarte.

Pixel series 10

Aunque la estética y diseño externo es muy similar a la ofrecida por los Pixel 9, Google ha introducido novedades en todos los apartados, desde las mejoras en las pantallas a la de las cámaras y con hardware interno renovado gracias al lanzamiento del SoC Tensor G5. Por supuesto, las funciones de IA con el asistente Gemini han sido potenciadas, al igual que la implantación del lenguaje de diseño Material 3 Expressive creado para la última versión de Android. Te contamos lo esencial a saber de los nuevos móviles de Google.

Pixel 10

El modelo básico de la serie mantiene el diseño básico y el tamaño de la pantalla OLED en 6,3 pulgadas, pero mejorada en parámetros como el brillo máximo que ahora alcanza los 3.000 nits. Cuenta con un acabado metálico satinado, protección Gorilla Glass Victus 2 y certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

También incorpora un altavoz superior mejorado en graves y calidad de audio y una batería de mayor capacidad (4970 mAh) que ahora ofrece más de 30 horas de autonomía y avanza en recarga rápida por cable y de manera inalámbrica con tecnología Qi2. Con un adaptador de 30 W, podrás cargar el Pixel 10 al 55% de su capacidad.

Una de las principales mejoras llegan al sistema de cámaras, con la incorporación de un tercer sensor en la cámara principal, como ya tenían sus hermanos mayores. Se trata de un teleobjetivo de 10.8 MP 5x con Super Res Zoom de 20x, que se une a un nuevo gran angular de 48 MP con estabilización de imagen mejorada y un ultra gran angular de 13 MP.

Otra de las grandes novedades llega de su motor principal, con el estreno en todos los Pixel series 10 de la nueva generación de los SoC de Google. Hablamos del Tensor G5, que (según Google) es un 34% más rápido que el Tensor G4 y es el primer chip que ejecuta el modelo Gemini Nano. El chip admite más de 20 experiencias de IA generativa que se ejecutan localmente.

El Pixel 10 se entrega con 12 Gbytes de memoria RAM y almacenamiento interno desde 128 GB. Preinstala Android 16 donde destaca el lenguaje de diseño Material 3 y se distribuye en acabados de color obsidiana, escarcha, limón e índigo. Su precio oficial es de 799 dólares.

Pixel 10 Pro / Pixel 10 XL

Google ofrece otras dos versiones por encima del Pixel 10 básico. El modelo Pro monta la misma pantalla Super Actua, una OLED de 6,3 pulgadas, mientras que el XL monta un panel de 6,8 pulgadas. Ambas han mejorado en brillo máximo hasta los 3.300 nits para favorecer su uso en exteriores a plena luz.

El modelo de 6,3 pulgadas cuenta con una batería de 4.870 mAh, mientras que la del XL es de 5.200 mAh. Ambos teléfonos prometen una autonomía superior a las 30 horas de uso y admiten carga rápida por cable y también inalámbrica bajo el estándar Qi2, el primero de 15 vatios y el segundo de 25 vatios.

Las dos versiones equipan una cámara principal con tres sensores que aún repitiendo la cantidad de megapíxeles de los Pixel 9, dicen mejorar en todos los apartados gracias al nuevo procesador de señal de imagen (ISP) y un autoenfoque mejorado. La cámara gran angular de 50 MP graba vídeos con mayor fluidez gracias a la estabilización óptica de imagen (OIS) mejorada, que duplica el rango de compensación, mientras que el teleobjetivo 5x también se ha mejorado con hasta 100x y zoom Pro Res, además de un modo retrato de alta resolución de 50 MP. Para vídeo, el modo Video Boost permite grabar en 8K, con visión nocturna y con zoom de alta resolución.

Como en el resto de la serie su motor principal es de nueva generación, el SoC Tensor 5 creado internamente por Google, junto a 16 Gbytes de memoria RAM y almacenamiento interno a partir de 128 y 256 GB, respectivamente. Otro estreno destacado llega de la conectividad, con el estreno de Bluetooth 6.0.

Los Pixel 10 Pro y 10 Pro XL estarán disponibles en los colores Moonstone, Jade, Porcelain y Obsidian y preinstalan Android 16. Ya están disponibles para reservar y se espera entregas a finales de agosto con precios desde 999 dólares y 1.199 dólares, respectivamente.

Pixel 10 Pro Fold

El último modelo de los Pixel 10 series es -para nuestro gusto- el más interesante. La nueva generación de los plegables de Google apunta muy, muy bien, y se va a convertir en una auténtica referencia. Aquí las novedades llegan a todos los apartados y algunas son primicia mundial.

Google ha priorizado las mejoras en resistencia y durabilidad, clave en un dispositivo que tiene que ‘doblar’ su pantalla flexible miles de veces. Una nueva bisagra sin engranajes contribuirá a ello, junto a la certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua que según Google es novedad en plegables. La compañía promete que su nuevo Fold está diseñado para resistir más de 10 años de plegado en uso habitual.

La pantalla interna Super Actua Reflex de ocho pulgadas totalmente desplegada es la mayor de cualquier móvil inteligente y se combina con la externa de 6,4 pulgadas. Ambas llegan mejoradas con 3.000 nits de brillo máximo. En cuanto a las cámaras, monta en la principal triple sensor con 48 megapíxeles, una lente ultra ancha de 10.5MP y una cámara telefoto de 10.8MP, además de dos cámaras para autofotos de 10 megapíxeles.

El procesador principal, como el resto de la serie, es el SoC Tensor 5 creado internamente por Google, combinado junto a 16 Gbytes de memoria RAM y capacidades de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y el estreno de la variante de 1 Tbyte. Otra característica de estreno es la carga inalámbrica mediante el estándar Qi2. que recargará la batería de 5015 mAh, la mayor de la industria en móviles plegables.

El Pixel 10 Pro Fold estará disponible en dos acabados de color, incluido un atractivo gris. Preinstala Android 16 y llegará más tarde que el resto de la familia, el 9 de octubre y con precio desde 1.799 dólares.

Disponibilidad

La tienda oficial de Google España (y el resto de tiendas de otras regiones) ya permite reservar los Pixel 10 y ofrece distintas promociones de descuentos para su compra, con renovación de móviles anteriores, acceso gratuito de varios meses a los servicios Google One o YouTube Premium, o entrega gratis de algunos de sus auriculares inalámbricos. La serie también estará disponible en el canal minorista. Se espera disponibilidad de la serie general a finales de agosto, mientras que para disfrutar del plegable habrá que esperar al 9 de octubre.

En cuanto a precios en España, se puede adquirir el Pixel 10 desde 899 euros y los Pixel Pro/XL desde 1099 euros. El plegable Fold todavía no está disponible.