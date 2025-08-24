Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDLXXXVI)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

El CD cumple 43 años, un formato que marcó una época. En esta pieza celebramos el legado de un estándar que revolucionó la música y el almacenamiento digital: desde su nacimiento hasta su influencia en la industria, te explicamos por qué el CD sigue siendo un referente histórico.

NVIDIA en Gamescom 2025: GeForce Now sube de nivel con GeForce RTX 5080. Te contamos cómo GeForce Now recibe una actualización histórica en Gamescom: la potencia de la RTX 5080 llega al streaming gracias a la nueva arquitectura Blackwell, sin subir el precio, e incluye mejoras visuales y rendimiento que llegan a mejorar en mucho la experiencia de juego en local.

Xbox Next lo cambiará todo: hardware avanzado para IA y renderizado neural. Te adelantamos cómo Xbox Next propondrá un salto tecnológico con procesadores especializados en inteligencia artificial que mejoran el renderizado gráfico a través de técnicas de renderizado neural—una apuesta llamativa para el futuro del gaming.

Arranca la Gamescom 2025 con una gran presentación de juegos. La gran feria del videojuego abre sus puertas con una puesta en escena llena de tráilers, anuncios esperados y alguna que otra sorpresa. Si quieres ponerte al día con todo lo que ha dado de sí la gala inaugural, aquí te lo contamos.

Guía Gaming MC: todo lo que debes saber sobre el mundo del gaming en 2025. Si juegas en PC —o estás pensando en dar el salto— esta guía gratuita te ayuda a entender cómo ha cambiado el panorama, qué tecnologías dominarán el sector y cómo montar o elegir el equipo perfecto para disfrutar al máximo.

ASUS destaca en la Gamescom 2025. La firma taiwanesa se ha dejado ver en Colonia con una avalancha de novedades: gráficas de última generación, monitores gaming con altas tasas de refresco, periféricos y hasta una colección especial de Hatsune Miku que ha sorprendido a todos los asistentes.

Google presenta los smartphones Pixel Series 10. Google celebra una década de móviles Pixel con la presentación de la nueva Series 10, que llega con un diseño más pulido, chip Tensor G5, avances en fotografía computacional y nuevas funciones de inteligencia artificial que refuerzan su identidad frente a la competencia.

Qué PC necesito para jugar a Battlefield 6: todo lo que debes saber. Battlefield 6 apunta alto en lo técnico, y si quieres disfrutarlo como es debido, más vale que tengas el equipo preparado. En esta guía te explicamos qué componentes necesitas para jugar con garantías en 1080p, 1440p y 4K, y qué configuraciones dan el mejor resultado.

GIGABYTE X870 AORUS STEALTH ICE, análisis: sin cables. GIGABYTE redefine la experiencia DIY con la X870 AORUS STEALTH ICE: una placa base AM5 ultracompacta con hasta cuatro ranuras M.2, conectividad de última generación (USB4, Wi‑Fi 7, 5 GbE) y un diseño pensado para montajes limpios—todo sin sacrificar capacidad de expansión ni rendimiento.

Guía para diferenciar generaciones y gamas de tarjetas gráficas. ¿Te cuesta distinguir qué generación o gama pertenece tu gráfica o la que te interesa? Esta guía te lo pone fácil paso a paso, con criterio técnico, para que tengas claro cómo comparar modelos y elegir con fundamento.

