A Fondo
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDLXXXVI)
Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:
El CD cumple 43 años, un formato que marcó una época. En esta pieza celebramos el legado de un estándar que revolucionó la música y el almacenamiento digital: desde su nacimiento hasta su influencia en la industria, te explicamos por qué el CD sigue siendo un referente histórico.
NVIDIA en Gamescom 2025: GeForce Now sube de nivel con GeForce RTX 5080. Te contamos cómo GeForce Now recibe una actualización histórica en Gamescom: la potencia de la RTX 5080 llega al streaming gracias a la nueva arquitectura Blackwell, sin subir el precio, e incluye mejoras visuales y rendimiento que llegan a mejorar en mucho la experiencia de juego en local.
Xbox Next lo cambiará todo: hardware avanzado para IA y renderizado neural. Te adelantamos cómo Xbox Next propondrá un salto tecnológico con procesadores especializados en inteligencia artificial que mejoran el renderizado gráfico a través de técnicas de renderizado neural—una apuesta llamativa para el futuro del gaming.
Arranca la Gamescom 2025 con una gran presentación de juegos. La gran feria del videojuego abre sus puertas con una puesta en escena llena de tráilers, anuncios esperados y alguna que otra sorpresa. Si quieres ponerte al día con todo lo que ha dado de sí la gala inaugural, aquí te lo contamos.
Guía Gaming MC: todo lo que debes saber sobre el mundo del gaming en 2025. Si juegas en PC —o estás pensando en dar el salto— esta guía gratuita te ayuda a entender cómo ha cambiado el panorama, qué tecnologías dominarán el sector y cómo montar o elegir el equipo perfecto para disfrutar al máximo.
ASUS destaca en la Gamescom 2025. La firma taiwanesa se ha dejado ver en Colonia con una avalancha de novedades: gráficas de última generación, monitores gaming con altas tasas de refresco, periféricos y hasta una colección especial de Hatsune Miku que ha sorprendido a todos los asistentes.
Google presenta los smartphones Pixel Series 10. Google celebra una década de móviles Pixel con la presentación de la nueva Series 10, que llega con un diseño más pulido, chip Tensor G5, avances en fotografía computacional y nuevas funciones de inteligencia artificial que refuerzan su identidad frente a la competencia.
Qué PC necesito para jugar a Battlefield 6: todo lo que debes saber. Battlefield 6 apunta alto en lo técnico, y si quieres disfrutarlo como es debido, más vale que tengas el equipo preparado. En esta guía te explicamos qué componentes necesitas para jugar con garantías en 1080p, 1440p y 4K, y qué configuraciones dan el mejor resultado.
GIGABYTE X870 AORUS STEALTH ICE, análisis: sin cables. GIGABYTE redefine la experiencia DIY con la X870 AORUS STEALTH ICE: una placa base AM5 ultracompacta con hasta cuatro ranuras M.2, conectividad de última generación (USB4, Wi‑Fi 7, 5 GbE) y un diseño pensado para montajes limpios—todo sin sacrificar capacidad de expansión ni rendimiento.
Guía para diferenciar generaciones y gamas de tarjetas gráficas. ¿Te cuesta distinguir qué generación o gama pertenece tu gráfica o la que te interesa? Esta guía te lo pone fácil paso a paso, con criterio técnico, para que tengas claro cómo comparar modelos y elegir con fundamento.
Otro contenido de MC que no debes perderte
Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:
- Mini SSD, almacenamiento extraíble a máxima velocidad
- Los Galaxy S26 traerán un cambio importante para mejorar la experiencia de uso
- El Intel Core Ultra 9 385K rendirá mejor en juegos, ¿superará al Ryzen 7 9800X3D?
- Wikipedia elimina la mayor trama de autopromoción
- GIGABYTE MO27Q28G, un OLED para juegos económico
- Microsoft rompe la función de recuperación de Windows
- NVIDIA Project G-Assist reduce el consumo de memoria gráfica en un 40%
- Especificaciones del iPhone 17e, fecha de lanzamiento y precio
- Galaxy S26 Ultra estrenará pantalla con privacidad IA
- Como instalar la Play Store en los tablets de Amazon
- Así es la nueva consola de Valve: CPU AMD Zen 4 y GPU RDNA 3
- Phison lo deja claro: la culpa de que tu SSD no funcione es de Windows 11
- Cuidado con los navegadores con IA y su seguridad
- GIGABYTE AORUS RTX 5090 AI BOX: potencia extrema para jugadores y creadores
- Las ASUS ROG Xbox Ally cuentan con importantes optimizaciones, no son un PC consolizado
- Meta congela fichajes en IA tras su apuesta millonaria
- CORSAIR ONE a600, tamaño compacto, gran rendimiento
- Windows 11 también da problemas de streaming con OBS, os contamos cómo solucionarlo
- Se ha quemado una Radeon RX 9070 XT con conector de 16 pines
- AMD podría cambiar el nombre de sus tarjetas gráficas Radeon
- Cuidado con los instaladores de software de inteligencia artificial
- Snapdragon W5 Gen 2 llega con conexión satelital
- ¿Has hablado con Grok? Pues quizá estás en Google
Más artículos de TPNET que pueden interesarte
Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés:
- Las cuatro innovaciones relacionadas con la IA más destacadas de 2025
- ByteDance publica sus nuevos LLM como código abierto
- Acronis alerta del aumento del ransomware, phishing e ingeniería social
- Sube el fraude en transacciones sin tarjeta física en Europa
- El sector español de la defensa y seguridad innova gracias a las startups
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDLXXXVI)
Apple acusa a un exempleado de filtrar información a Oppo
ChatGPT Plus, ¿gratuito en Reino Unidos? Sí que es posible
La inteligencia artificial también tiene alucinaciones visuales
¿Has hablado con Grok? Pues quizá estás en Google
Guía para diferenciar generaciones y gamas de tarjetas gráficas
Guía para diferenciar generaciones y gamas de tarjetas gráficas
Como instalar la Play Store en los tablets de Amazon y superar sus limitaciones
NVIDIA Project G‑Assist reduce el consumo de memoria gráfica en un 40%
Guía Gaming MC, todo lo que debes saber sobre el mundo del gaming en 2025
Phison confirma el problema de Windows 11 con las SSD
GeForce RTX 50 bajan de precio: más baratas que nunca
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDLXXXVI)
Mini SSD, almacenamiento extraíble a máxima velocidad
Los Galaxy S26 traerán un cambio importante para mejorar la experiencia de uso
Cuidado, Windows 11 puede «matar» a tu SSD
El Intel Core Ultra 9 385K rendirá mejor en juegos, ¿superará al Ryzen 7 9800X3D?
Battlefield 6: ¿más fácil en consolas que en PC?
Lo más leído
-
GuíasHace 10 horas
Guía para diferenciar generaciones y gamas de tarjetas gráficas
-
PrácticosHace 5 días
Como instalar la Play Store en los tablets de Amazon y superar sus limitaciones
-
NoticiasHace 5 días
NVIDIA Project G‑Assist reduce el consumo de memoria gráfica en un 40%
-
NoticiasHace 4 días
Guía Gaming MC, todo lo que debes saber sobre el mundo del gaming en 2025