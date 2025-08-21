Grandes ofertas en portátiles con RTX para la vuelta al cole

El final del verano trae consigo el regreso a la rutina, y con él, la oportunidad de actualizar las herramientas que nos acompañarán durante el curso o en el trabajo. Para muchos, elegir un portátil adecuado puede marcar la diferencia entre una experiencia fluida o un rendimiento limitado, y aquí es donde los portátiles con RTX se convierten en una apuesta segura.

Cuando hablamos de estos equipos no nos referimos únicamente al gaming, aunque ese siga siendo un terreno en el que brillan especialmente. La verdadera fortaleza de los portátiles con RTX está en su versatilidad: permiten editar vídeo en 4K, trabajar con proyectos de modelado 3D, ejecutar software de IA o diseño asistido por ordenador, e incluso disfrutar de experiencias multimedia más optimizadas. Todo ello gracias a las arquitecturas gráficas de NVIDIA de las series RTX 40 y RTX 50, que integran tecnologías como DLSS, ray tracing y núcleos especializados en IA.

Así, aprovechando la campaña de vuelta al cole, hemos recopilado algunas de las mejores ofertas en portátiles con RTX que se pueden encontrar ahora mismo. Equipos de distintas marcas y configuraciones que han visto reducido su precio y que, sin duda, ofrecen un valor muy interesante para quienes buscan renovar su máquina con vistas al nuevo curso. Eso sí, ten en cuenta que algunas de estas ofertas estarán vigentes muy, muy poco tiempo, así que si te interesan, lo mejor que puedes hacer es aprovecharlas ya mismo.

Antes de entrar en cada oferta, conviene recordar por qué un portátil con RTX marca la diferencia más allá del juego. Los Tensor Cores aceleran tareas de IA, edición de foto y vídeo y generación de contenido; los RT Cores habilitan trazado de rayos en motores 3D y visualización profesional; DLSS 3/4 eleva los fotogramas por segundo en títulos compatibles. Los controladores NVIDIA Studio aportan estabilidad y validación en apps como Adobe, DaVinci Resolve o Blender. El codificador NVENC con AV1 reduce la carga de la CPU y mejora la calidad en emisión en directo y videollamadas. Las tecnologías Max‑Q optimizan consumo, temperaturas y ruido. RTX Video Super Resolution mejora la nitidez del vídeo en navegadores. Y el soporte para IA local se apoya en CUDA y en los Tensor Cores para recortar tiempos de inferencia en modelos cada vez más usados en productividad.

La primera de ellas llega con el Lenovo LOQ 15 (15ARP9/15.6″/AMD Ryzen 7 7435HS/24GB/512GB SSD/Full HD 144Hz), un modelo equipado con una GeForce RTX 4060 que baja de los 1.099€ habituales a 849€. Con este descuento, se convierte en una de las opciones más equilibradas de la lista, ofreciendo potencia suficiente para juegos exigentes, edición multimedia y multitarea sin compromisos.

En la gama más alta encontramos el HP Victus Gaming 15 (fa2005ns/15.6″/Intel Core 7 240H/16GB/1TB SSD), con una GeForce RTX 5070 y un diseño orientado al rendimiento extremo. Su precio habitual es de 1.599€, pero ahora se puede conseguir por 1.099€, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan un portátil con capacidad de competir con muchos equipos de sobremesa.

Más accesible es el Acer Nitro V 15 (ANV15-41/AMD Ryzen 7 7735HS/16GB/1TB SSD/15.6″), que equipa una GeForce RTX 4050. Normalmente su precio es de 1.099€, pero ahora se queda en 719€, lo que lo coloca como una de las ofertas más destacables de la selección. Es ideal para quienes buscan un primer portátil con RTX sin gastar demasiado, con un rendimiento muy solvente para estudio, entretenimiento y trabajo creativo ligero.

El HP Victus Gaming 15 (15-fb3003ns/AMD Ryzen 7 8845HS/16GB/1TB SSD/15.6″) se sitúa en un punto intermedio con su GeForce RTX 5060. Su precio baja de 1.199€ a 899€, lo que lo convierte en una opción polivalente para estudiantes y profesionales que necesitan potencia extra, tanto para juegos modernos como para software exigente de productividad.

ASUS también aparece en esta selección con varios modelos. El ASUS V16 ( V3607VM-RP010/Intel Core 7 240H/32GB/1TB SSD/16″), equipado con GeForce RTX 5060, reduce ligeramente su precio, de 1.299€ a 1.239€. Una oferta muy interesante, ya que se trata de un equipo sólido y equilibrado que aprovecha las tecnologías más recientes de NVIDIA.

Un escalón por encima se encuentra el ASUS TUF Gaming F16 (FX608JPR-QT002/Intel Core i7-14650HX/32GB/1TB SSD/16″), que integra una GeForce RTX 5070. Su precio baja de 1.899€ a 1.599€, y es una propuesta que combina el diseño robusto de la línea TUF con un hardware muy preparado para tareas intensivas, desde juegos hasta edición de vídeo y simulación en 3D.

Finalmente, el MSI Cyborg 15 con GeForce RTX 4060 (A13VF-828XES/Intel Core i7-13620H/16GB/512GB SSD/15.6″) completa la lista. Este modelo, que normalmente cuesta 1.099€, se encuentra ahora por 879€. Se trata de un portátil ligero dentro de su categoría, lo que lo convierte en una opción interesante para quienes necesitan movilidad sin renunciar a la potencia de una GPU dedicada.