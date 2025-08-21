FRITZ! Failsafe, la nueva medida de protección para routers FRITZ!Box

FRITZ! Failsafe es una nueva tecnología que llega a los routers FRITZ!Box gracias a la actualización FRTIZ!OS 8.20, la última versión de este conocido sistema operativo que utilizan las soluciones de red del fabricante alemán FRITZ!, cuyo despliegue en España se está produciendo de forma gradual.

Una de las grandes ventajas que ofrecen los routers FRITZ!Box es precisamente esta, el buen soporte que tienen a nivel de software y la gran cantidad de actualizaciones que reciben a lo largo de su vida útil. Esas actualizaciones introducen mejoras importantes que no se limitan a la seguridad, la estabilidad y el rendimiento.

También añaden nuevas funciones y nuevas tecnologías, y mejoran la experiencia de uso. Esto les confiere un valor que va más allá del hardware y del rendimiento bruto, y los convierte en una de las opciones más interesantes para el usuario medio, que ve cómo su router mejora a nivel de prestaciones con el paso del tiempo sin que esto le cueste dinero.

¿Qué es FRITZ! Failsafe?

Imagina esta situación, la conexión a Internet que tienes en casa se cae por culpa de un problema de tu proveedor, es algo contra lo que no puedes hacer nada, y no te quedará más remedio que esperar a que el servicio se recupere y todo vuelva a la normalidad.

Mientras esperas, no tendrás conexión a Internet en casa o en la oficina, y esto puede ser un gran problema. Dependiendo de lo que dure la caída, esto puede llegar a ser muy molesto, y a hacernos perder varias horas de trabajo.

Con FRITZ! Failsafe puedes protegerte de este tipo de fallos. Esta tecnología puede recurrir a un router con conectividad móvil (5G e inferior) para mantener nuestra conexión a Internet. Si no tenemos un router de este tipo no pasa nada, ya que esta tecnología también puede utilizar un módem USB de datos o incluso un smartphone que tenga activada la conexión compartida con USB.

Siguiendo con el ejemplo anterior, podrás responder a esa caída conectando tu smartphone en modo conexión compartida mediante USB, y tu router FRITZ!Box podrá seguir ofreciendo una conexión a Internet a todos los dispositivos conectados aunque la conexión a Internet se haya caído.

¿Qué routers son compatibles con esta tecnología?

Todos los que estén actualizados a FRTIZ!OS 8.20. De momento esta actualización está disponible para los routers FRITZ!Box 7590, FRITZ!Box 6660 y FRITZ!Box 6591 Cable, pero en los próximos meses la actualización irá llegando a otros dispositivos compatibles.

Contenido elaborado en colaboración con FRITZ!