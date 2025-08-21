LG ha anunciado el lanzamiento del LG OLED EVO M5, la nueva estrella del amplísimo catálogo de televisores de la firma surcoreana. Incluido en la línea de pantallas evo de 2025 que el fabricante anunció en el CES de Las Vegas, marca un nuevo estándar en entretenimiento por su capacidad de transmisión inalámbrica de audio y vídeo, y la incomparable calidad visual de la tecnología OLED.

Los paneles con tecnología OLED de LG Display pasan por ser los mejores de la industria y la gama de televisores de este año muestra todo su potencial. Por supuesto en calidad de imagen, pero también en innovación, como ha señalado en el anuncio del lanzamiento Park Hyoung-sei, presidente de la división LG Media Entertainment Solution:

«Desde hace doce años lideramos el mercado global de televisores OLED, y ahora damos un paso más en nuestra apuesta por la tecnología inalámbrica… El M5 es una muestra de nuestro compromiso con la innovación y con ofrecer la mejor experiencia de entretenimiento en casa con la calidad de imagen que nos avala y un diseño integrable en cualquier espacio».

LG OLED EVO M5, calidad y tecnología

El uso de la tecnología True Wireless de LG, que elimina la necesidad de conectar con cable el televisor y los dispositivos externos, marca la característica principal de este modelo. Para ello, usa el módulo Zero Connect Box que centraliza todas las conexiones externas, permitiendo que dispositivos como barras de sonido, consolas de videojuegos u ordenadores personales, se conecten directamente a esta unidad en lugar de al televisor.

El Zero Connect Box transmite audio y vídeo de manera inalámbrica sin pérdida de calidad de imagen y prácticamente sin latencia incluso a la resolución máxima de 4K con frecuencia de actualización de 144 Hz. De esta manera no solo se simplifica la instalación y organización de cables, sino que también se logra un espacio más limpio y atractivo.

La capacidad de procesamiento es responsabilidad del procesador α (Alpha) 11 AI Gen21, mientras que la calidad de imagen se mantiene al máximo en brillo, contraste y representación del color, típico del líder en pantallas OLED. El nuevo panel del LG OLED EVO M5 ha recibido la verificación «Perfect Black» y «Perfect Color» de UL Solutions y están certificados por Intertek con una fidelidad de color del 100%. La nueva generación también han mejorado la estabilización del brillo y de la temperatura del color, por las que han recibido la certificación «Quick Stability with Image Quality» de TÜV Rheinland.

Como el resto de los OLED evo 2025, estrena la compatibilidad con el modo de compensación de luz ambiental Filmmaker, una versión avanzada desarrollada en colaboración con profesionales de la industria del cine. Esta función detecta con precisión las condiciones de iluminación del entorno de visualización y ajusta automáticamente la configuración de la imagen para mantener la idea original del director y ofrecer una experiencia de cine en múltiples condiciones de iluminación.

El televisor usa webOS 25 como sistema operativo. Estrena un nuevo panel de inicio más rápido y cómodo, así como mayor personalización para acceder al contenido y una configuración más sencilla. Por supuesto, incorpora funciones de IA para lograr una experiencia más intuitiva y personalizada, y permite crear hasta diez perfiles de usuario con reconocimiento de voz, control del hogar mediante ThinQ, Alexa, Apple HomeKit y Matter, recomendaciones de contenido y opciones de configuración de imagen y sonido.

Y también juegos

Los últimos televisores de LG cuentan con varias características diseñadas especialmente para ejecución de videojuegos y, de hecho, el M5 es el único televisor sin cables del mercado compatible con las tecnologías de sincronización de imágenes, NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

Como el resto de la gama OLED evo 2025, también es la primera pantalla de visualización de gran formato en recibir la certificación ClearMR 10000 de VESA, que hasta ahora solo habíamos visto en monitores, además de entregar una tasa de refresco variable (VRR) 4K de hasta 165Hz. Está claro que el M5 quiere destacar en gaming inalámbrico y además de prestaciones facilita todo el tema de conexiones de consolas y periféricos para lograr un espacio limpio y estético.

LG OLED EVO M5, versiones y precios

La nueva estrella de la gama de televisores de LG está disponible en todo el mundo, en LG.com y en el canal minorista especializado, en las siguientes versiones de tamaño de pantalla y precios: