CORSAIR ONE a600: tamaño compacto, gran rendimiento

CORSAIR ONE a600 es la nueva computadora de alto rendimiento que la firma californiana acaba de presentar con destino a jugadores, entusiastas y/o creadores de contenido. El resumen del modelo es sencillo: calidad de construcción, soberbio acabado y gran rendimiento servido en un tamaño compacto.

Corsair es bien conocido por sus componentes y periféricos de gama alta, pero hace años que estrenó la serie ‘ONE’ para lanzar sus propios PCs de sobremesa. Y no solo para el mercado de consumo, ya que también tiene en catálogo las workstations One Pro y hace apenas un par de semanas anunció una estación de trabajo para desarrollar proyectos de IA local.

CORSAIR ONE a600 ¡Vaya pinta!

La CPU Ryzen serie 9000X3D (última generación de los procesadores con tecnología de caché 3D de AMD), arranca la impresionante hoja de especificaciones de este modelo. El apartado gráfico no se queda atrás y es responsabilidad de una dedicada NVIDIA GeForce RTX 5080 con 16 GB de VRAM. Con estos componentes, el fabricante asegura una latencia reducida y mayor eficiencia y fluidez para juegos y cargas de trabajo visuales exigentes.

Y de la construcción y acabados qué decirte. El CORSAIR ONE a600 emplea un chasis de aluminio reciclado, que está disponible en acabados Metal Dark y Wood Dark, una variante que presenta un detalle de madera auténtica con certificación FSC que aporta una elegancia natural a cualquier configuración.

El apartado de la refrigeración en un PC compacto es un apartado vital y el fabricante ha puesto especial atención, con un sistema de refrigeración líquida dedicada de 240 mm y enfriamiento independiente para CPU y GPU. Otra mejora clave es la inclusión de disipadores térmicos para las unidades de estado sólido lo que mejora la consistencia térmica y la fiabilidad de las unidades durante el uso intensivo. Hablando de SSD, decir que cuenta con doble unidad para 4 Tbytes de capacidad, junto a una capacidad de memoria RAM de 64 Gbytes.

Detalles exclusivos como la iluminación programable inferior y la iluminación del panel frontal, junto con el foco táctil de E/S trasero, aumentan la facilidad de uso y personalización.

Este PC compacto utiliza el software CORSAIR Dashboard que destaca por la monitorización y el control intuitivo del sistema que ofrece. Los usuarios pueden elegir entre los ajustes térmicos Silencioso, Equilibrado o el Avanzado, que permite permite personalizar completamente la refrigeración para un ajuste preciso de los perfiles térmicos y el rendimiento del ventilador, buscando el equilibrio de la sonoridad.

El CORSAIR ONE a600 ya está disponibles en la tienda web del fabricante y en la red mundial de distribuidores y minoristas autorizados de CORSAIR. Tiene una pinta sensacional como verás en las imágenes, pero no se ha facilitado precio de venta.