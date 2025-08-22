Pixel Watch 4, otro buen paso adelante

Google continúa afianzando su apuesta por el hardware propio y, junto con la presentación de los Pixel 10, ha dado a conocer el nuevo Pixel Watch 4, un dispositivo que no llega solo como un reloj inteligente más, sino como una pieza clave en la estrategia de ecosistema de la compañía. Al igual que Apple y Samsung han logrado fidelizar a millones de usuarios mediante la interconexión de sus productos, Google busca que quienes opten por sus smartphones encuentren en el Pixel Watch 4 un complemento perfecto, diseñado para funcionar de forma fluida y natural dentro del universo Pixel.

En lo puramente técnico, el Pixel Watch 4 supone una evolución importante respecto a la generación anterior. Google ha mejorado la autonomía —uno de los puntos débiles de generaciones anteriores— y ha optimizado tanto el rendimiento como la eficiencia energética. El nuevo procesador, junto con la gestión avanzada de tareas de Wear OS 5, asegura un funcionamiento más rápido y estable, reduciendo la sensación de “retraso” que algunos usuarios notaban en modelos anteriores. Todo ello se combina con un diseño más estilizado y ligero, en el que la pantalla OLED circular vuelve a ser protagonista gracias a su fluidez y nitidez.

En el terreno de la salud y el deporte, el Pixel Watch 4 llega con sensores más precisos y funciones mejoradas. El dispositivo hereda tecnologías de Fitbit —empresa adquirida por Google— y amplía las métricas disponibles para entrenamientos, sueño y bienestar general. Ahora ofrece análisis más detallados de la frecuencia cardíaca, oxigenación de la sangre y patrones de sueño, junto con nuevas alertas de irregularidades que refuerzan su papel como herramienta preventiva. Además, incorpora un sensor de temperatura de última generación, alineándose con lo que ya ofrecen otros relojes de alta gama en el mercado.

Otra de las novedades destacadas, y que no nos pilla por sorprea, es la mayor integración con la IA de Google, especialmente con Gemini, el asistente que poco a poco sigue reemplazando a Google Assistant en varios dispositivos. Gracias a ello, el Pixel Watch 4 no solo responde a comandos de voz, sino que es capaz de contextualizar acciones, recomendar rutinas o ayudar en la organización diaria con mayor naturalidad. La posibilidad de acceder directamente a funciones como la traducción en tiempo real o la redacción de respuestas rápidas convierte al reloj en una extensión inteligente del smartphone.

Si hablamos de ecosistema, aquí es donde Google quiere marcar la diferencia. El Pixel Watch 4 gana todo su sentido al estar emparejado con los nuevos Pixel 10 o con otros productos de la marca, como los auriculares Pixel Buds. La transición entre dispositivos es fluida: las notificaciones se gestionan de forma centralizada, los datos de salud se sincronizan en la nube de Google Fit y la seguridad se refuerza con opciones como el desbloqueo del móvil desde el reloj o la verificación en dos pasos mediante notificación directa en la muñeca. Este enfoque busca situar a Google al mismo nivel que sus principales competidores, ofreciendo un ecosistema cohesionado que fidelice al usuario.

En cuanto a su disponibilidad en España, el Pixel Watch 4 ya se puede reservar y estará a la venta a partir del 10 de septiembre. El precio parte de los 399 euros para la versión de 41 milímetros con conectividad Bluetooth y Wi-Fi, que suben hasta los 499 euros para el modelo con conectividad LTE. Para quienes prefieran el modelo de 45 milímetros, sus precios son de 449 euros y 549 euros, respectivamente, para los modelos Bluetooth/Wi-Fi y Bluetooth/Wi-Fi/LTE.

El Pixel Watch 4 se presenta, por tanto, no solo como un avance en hardware y software, sino como la declaración de intenciones de Google en el terreno de los dispositivos interconectados. Tras años en los que la compañía ya ha avanzado en este sentido, ahora refuerza la apuesta por un producto que refuerza la idea de que su futuro pasa por ofrecer a los usuarios un entorno tecnológico cohesionado, donde el reloj, el smartphone y otros dispositivos trabajen como una sola unidad.

