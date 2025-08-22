AMD podría cambiar el nombre de sus tarjetas gráficas Radeon

AMD utiliza el nombre Radeon RX en sus tarjetas gráficas desde 2016, fecha en la que llegaron al mercado las Radeon RX 460, RX 470 y RX 480. Desde entonces, esa marca se ha convertido en la gran representante de todas sus tarjetas gráficas de consumo general, algo que no ha cambiado ni siquiera con la última generación, basada en RDNA 4.

Un rumor dice que esto va a cambiar con la llegada de la arquitectura RDNA 5. Esta arquitectura será la que utilizarán las Radeon RX 10000, y también será la base de las consolas de nueva generación, PS6 y Xbox Next.

Todas las informaciones que he visto hasta ahora coinciden en que RDNA 5 va a ser una arquitectura muy importante para AMD, y que le permitirá dar un gran salto de rendimiento en trazado de rayos, y en trazado de trayectorias, también conocido como trazado de rayos completo o path tracing.

AMD quiere aprovechar ese incremento del rendimiento en trazado de trayectorias, y desea utilizarlo para atraer a los consumidores a su próxima generación de tarjetas gráficas. Ahí es donde entra en juego el cambio de nombre. En teoría, AMD lanzará su próxima generación de gráficas bajo el nombre Radeon PTX 10000.

Las siglas PT se refieren a path tracing, es decir, a trazado de trayectorias, mientras que la «X» no cambia frente a la generación actual. Con esto AMD indica que sus nuevas tarjetas gráficas tienen la tecnología y el rendimiento suficiente para mover juegos actuales con trazado de trayectorias activado, una tecnología que es extremadamente exigente, y que podría hundir el rendimiento de las Radeon RX 6000 y Radeon RX 7000 muy por debajo de sus equivalentes de NVIDIA en gama.

Este cambio de nombre podría tener consecuencias importantes, e incluso podría animar a NVIDIA a cambiar el nombre de sus futuras generaciones de tarjetas gráficas. El gigante verde pasó de la nomenclatura GTX a RTX en 2018, y lo hizo para diferenciar esa nueva generación de tarjetas gráficas equipadas con hardware para acelerar trazado de rayos.

Quizá en un futuro NVIDIA opte por añadir algún distintivo a sus tarjetas gráficas para reforzar el valor que ofrecen a nivel de hardware o de tecnologías avanzadas, pero estoy convencido de que en caso de que la compañía decidiera hacerlo se centraría más en remarcar el valor de su plataforma de IA aplicada a gaming (DLSS 4) que en el trazado de rayos.