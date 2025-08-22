El Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ para España será peor que el modelo lanzado en China

Xiaomi ha lanzado el Redmi Note 15 Pro+ en China, un smartphone de gama media que tiene unas especificaciones bastante interesantes para lo que cuesta. Este modelo utiliza el cristal Xiaomi Dragon en la parte frontal, lo que en teoría mejora su resistencia y su calidad de construcción.

Sin embargo, este modelo es exclusivo para China. Gracias a una actualización de firmware hemos podido descubrir que el Redmi Note 15 Pro+ que Xiaomi lanzará a nivel internacional, y el que llegará a España, tendrá unas especificaciones inferiores, y no será tan interesante en relación precio-prestaciones.

No es la primera vez que Xiaomi adopta una estrategia de este tipo. Ya hemos visto en el pasado que la compañía china ha lanzado smartphones Redmi con mejores especificaciones en la India y en China, y que estos mismos terminales se han llevado al mercado internacional con versiones con peores especificaciones.

Especificaciones del Redmi Note 15 Pro+ para China

Pantalla de 6,83 pulgadas AMOLED con resolución de 2.772 x 1.220 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz.

SoC Snapdragon 7s Gen4 con CPU de ocho núcleos (un núcleo Cortex-A720 a 2,7 GHz, tres núcleos Cortex-A720 a 2,4 GHz y cuatro núcleos Cortex-A520 a 1,8 GHz).

GPU Adreno 810.

12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en la versión base. Hasta 16 GB de RAM y 512 GB de capacidad de almacenamiento UFS 2.2.

Cámara principal de 50 MP con estabilizador óptico de imagen, cámara secundaria teleobjetivo de 50 MP y gran angular de 8 MP.

Cámara delantera de 32 MP.

Batería de 7.000 mAh con recarga rápida de 90 vatios.

Lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

Android 15 con la capa HyperOS 2.

Certificación IP69 de resistencia al polvo y al agua.

Precio al cambio de yuanes a euros, sin impuestos: 239,62 euros el modelo base con 12 GB y 256 GB, y 299,96 euros el modelo con 16 GB y 512 GB.

El Snapdragon 7s Gen4 representa una pequeña mejora frente al Snapdragon 7 Gen4, pero en general la evolución que representa el Redmi Note 15 Pro+ frente al Redmi Note 14 Pro+ es notable, sobre todo por la nueva cámara teleobjetivo de 50 MP y por el aumento de la RAM, que pasa de 8 GB a 12 GB en el modelo base.

La versión del Redmi Note 15 Pro+ que llegará al mercado internacional no tendrá la cámara teleobjetivo de 50 MP, y su batería será de más pequeña, ya que tendrá una capacidad de 6.500 mAh, aunque esta será compatible con carga rápida de 100 vatios, según la información contenida en dicha actualización de firmware.

En España no solo recibiremos una versión peor, sino que además el precio será mucho más alto que en China. Recordad que el Redmi Note 14 Pro+ llegó a España con un precio base de 499 euros, así que podemos esperar que su sucesor tenga como mínimo el mismo precio. Si hacemos números esto equivale a doblar el precio comparado con el mercado chino, y es una cifra muy alta para lo que ofrece.