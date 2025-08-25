Corsair te facilita (y alegra) la vuelta al cole

Corsair se ha consolidado como un nombre de referencia cuando hablamos de hardware para gaming, periféricos de alto rendimiento y componentes que marcan la diferencia en un PC. Por su parte, el final del verano es siempre un momento de transición: para muchos supone la vuelta a la rutina después de las vacaciones, con el regreso a las clases o al trabajo, mientras que para otros es la oportunidad de preparar su equipo para una temporada de productividad y ocio que se extiende hasta final de año. El sector tecnológico lo sabe bien y aprovecha estas fechas para poner en marcha campañas que combinan el espíritu de la vuelta al cole con el atractivo de los eventos de gaming, ofreciendo descuentos que van mucho más allá del público estudiantil.

En este contexto, Corsair ha decidido apostar fuerte con dos grandes promociones que se solapan en el calendario: Back to School 2025 e Intel Gamer Days 2025. Ambas campañas, que abarcan desde mediados de agosto hasta bien entrado septiembre, ofrecen descuentos que afectan a una parte sustancial del catálogo de la marca. Desde potentes PCs gaming hasta monitores de alta gama, pasando por teclados mecánicos, auriculares inalámbricos, ratones avanzados y componentes clave como fuentes de alimentación y refrigeración líquida, las ofertas se extienden a prácticamente cualquier pieza que pueda mejorar un setup.

El resultado de esta coincidencia de promociones es una auténtica avalancha de rebajas, en algunos casos combinada con beneficios adicionales, como descuentos extra para estudiantes verificados o cupones especiales para determinadas gamas de producto. Por eso, en esta selección reuniomos las ofertas más destacadas, con precios rebajados de manera significativa durante un tiempo limitado. Una ocasión perfecta tanto para quienes quieren dar un salto de calidad en su experiencia de juego como para los que buscan renovar su equipo con una buena relación entre prestaciones y precio.

Selección de ofertas

Estas son solo algunas de las ofertas más destacadas de Corsair, pero lo cierto es que el catálogo de rebajas es bastante más amplio. En la página oficial de la compañía puedes encontrar más productos en promoción, con fechas y condiciones específicas, lo que convierte estas semanas en un buen momento para quienes buscaban renovar o ampliar su equipo sin disparar el presupuesto.

Ya sea para mejorar un setup gaming, montar un nuevo PC o simplemente actualizar periféricos que empiezan a quedarse cortos, estas rebajas llegan en el momento justo. La vuelta al cole o al trabajo después del verano siempre puede hacerse más llevadera si la acompañamos con un teclado mecánico nuevo, unos auriculares de calidad o un monitor de mayor rendimiento. Corsair pone sobre la mesa la oportunidad: aprovecharla está en tus manos.