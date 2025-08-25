Noticias
Si usas Windows 10 prepárate, Microsoft te mostrará más publicidad para que cambies a Windows 11
Microsoft lleva más de un año mostrando publicidad a los usuarios de Windows 10 para que actualicen gratis a Windows 11, y el «modus operandi» del gigante de Redmond es el mismo que vimos en su momento con las actualizaciones gratuitas de Windows 7 a Windows 10.
En destacado aparecen dos opciones fáciles de identificar, obtener Windows 11 ahora o programar su instalación para más adelante. Parece que no tenemos la opción de rechazar esa actualización, pero si miramos en la esquina inferir izquierda veremos que justo ahí está la opción de mantener Windows 10. Lejos, escondido y en pequeño. Bien jugado, Microsoft.
Ahora que se acerca cada vez más el final del soporte de Windows 10 en Microsoft han decidido mostrar con más frecuencia publicidad para que estos se animen a cambiar a Windows 11. El nuevo anuncio indica que es el momento de actualizar, y dice que el final del soporte de este sistema operativo se producirá el 14 de octubre de 2025.
No dice nada el soporte extendido de un año, lo que significa que a Microsoft no le interesa que los usuarios se mantengan en dicho sistema operativo, y que lo que realmente quiere es que estos den el salto de una vez a Windows 11.
¿Cuándo aparece esa publicidad en Windows 10?
Lo normal es que aparezca tras instalar una nueva actualización, como un parche de seguridad, por ejemplo. Os puedo confirmar que también aparece en ocasiones tras apagar y encender el PC, e incluso tras reiniciarlo. No sigue un patrón fijo, pero como hemos dicho se muestran con más frecuencia.
Si no estás preparado para saltar a Windows 11 tranquilo, puedes acogerte al soporte ampliado de un año y seguir utilizando Windows 10 de forma segura hasta el 14 de octubre de 2026. Una vez que venza esa fecha ya no habrá más opciones de ampliación gratuitas, y deberás estar preparado para dar el salto a Windows 11 o a otro sistema operativo que tenga soporte.
En caso de que no vayas a actualizar te recomendamos que te hagas con una copia de Windows 10 para poder hacer reinstalaciones en caso de que tengas algún problema, ya que una vez que finalice el soporte de dicho sistema operativo es muy probable que Microsoft deje de ofrecer la opción de descargarlo a través de su web oficial, como te contamos en su momento en este artículo.
Imagen de portada generada con IA.
