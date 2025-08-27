El Galaxy S26 Ultra tendrá un importante cambio de diseño

Con el lanzamiento del Galaxy S25 Ultra se introdujo un importante cambio de diseño, que además permitió a Samsung unificar el lenguaje de diseño de su serie Galaxy S entre todos sus modelos. Como este cambio fue tan reciente no esperábamos novedades en este sentido en el Galaxy S26 Ultra, pero según fuentes surcoreanas nos espera una sorpresa.

Samsung está considerando utilizar una isleta rectangular monolítica en la parte trasera del Galaxy S26 Ultra. Si te has perdido tranquilo, que te lo explico. La idea sería, en esencia, recuperar la isleta para las cámaras traseras que Samsung utilizó en el Galaxy S21 Ultra, un terminal que llegó al mercado en 2021.

La isleta recoge e integra todas las cámaras traseras del Galaxy S21 Ultra, y ese mismo planteamiento sería el que se trasladaría al Galaxy S26 Ultra, aunque su isleta estaría adaptada al nuevo diseño de este terminal, como es lógico. Con este nuevo diseño las cámaras ya no se integrarían de manera individualizada y limpia en el chasis, un cambio que a nivel estético no me gusta, pero que tiene una explicación práctica que va más allá del diseño.

En teoría, al volver a utilizar una isleta Samsung podría montar mejores cámaras en el Galaxy S26 Ultra. Las malas lenguas dicen que en realidad todo se limita a la manía que tiene Samsung de copiar a Apple en algunos aspectos, y que el nuevo diseño del iPhone 16 Pro Max, que tendrá una enorme isleta trasera para albergar las cámaras, habría influido también la toma de esta decisión por parte de Samsung.

La verdad es que las isletas para dar cobijo a las cámaras traseras están de moda. Las principales marcas de smartphones chinos han venido apostando cada vez más por este componente, y lo han integrado en sus terminales más importantes. Apple va a seguir ese mismo enfoque con los iPhone 17 Pro y Pro Max, así que Samsung era la única que se quedaba fuera de esa nueva tendencia de diseño.

El informe de la fuente surcoreana que ha dado esta noticia destaca que este cambio es inevitable, porque permitirá a Samsung mejorar la cámara principal, y la cámara teleobjetivo. Las cámaras son un componente fundamental en cualquier smartphone, y Samsung siempre ha destacado la calidad y las prestaciones de las cámaras de su Galaxy S Ultra como uno de sus valores más importantes, así que tiene sentido.

Otro cambio de diseño importante que se viene rumoreando es un ajuste de las esquinas del Galaxy S26 Ultra, que serán más redondeadas que las del modelo actual, lo que ayudará también a unificar su diseño con el resto de modelos de la serie Galaxy S.