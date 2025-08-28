Conecta con nosotros

FRITZ!Box 7690 frente a FRITZ!Box 7590 AX

El FRITZ!Box 7690 es uno de los mejores y más avanzados routers que tiene ahora mismo en su catálogo el conocido fabricante alemán. Este es el sucesor del FRITZ!Box 7590 AX, un modelo que todavía se sigue comercializando, y que también ofrece un buen nivel de prestaciones.

Si estás pensando en actualizar tu router y habías echado el ojo a ambos modelos, pero tienes dudas y no sabes cuál de los dos sería mejor compra tranquilo, en este artículo vamos a hacer una comparación rápida y sencilla entre ambos para que ayudarte a tomar esa decisión.

FRITZ!Box 7690

Este router es más nuevo y cuenta con tecnologías más avanzadas. Sería la mejor opción desde el punto de vista técnico, y a nivel de especificaciones, aunque su precio es superior al del FRITZ!Box 7590 AX.

Estas son sus especificaciones clave:

  • Conectividad Wi-Fi 7 en doble banda (5 GHz y 2,4 GHz) con una velocidad de hasta 5.670 Mbps + 1.376 Mbps.
  • Domótica avanzada para dispositivos DECT y Zigbee.
  • Wi-Fi Mesh inteligente en red local.
  • Sistema telefónico con base DECT.
  • Conexión  WAN/LAN de 2,5 Gbps.
  • Funciones avanzadas de servidor multimedia y NAS.
  • FRITZ!OS como sistema operativo, actualizaciones inteligentes e integración total con las aplicaciones gratuitas FRITZ!

Si quieres ampliar la información echa un vistazo a este enlace.

FRITZ!Box 7590 AX

Este modelo es anterior, y aunque no está tan avanzado como el FRITZ!Box 7690 sigue ofreciendo un alto nivel de prestaciones, y un buen nivel de rendimiento. Tiene un precio más bajo, así que es más económico.

Estas son sus especificaciones clave:

  • Conectividad Wi-Fi 6 en doble banda (5 GHz y 2,4 GHz) con una velocidad de hasta 2.400 Mbps + 1.200 Mbps.
  • Domótica para dispositivos DECT.
  • Wi-Fi Mesh inteligente en red local.
  • Sistema telefónico con base DECT.
  • Conexión  WAN/LAN de 1 Gbps.
  • Funciones avanzadas de servidor multimedia y NAS.
  • FRITZ!OS como sistema operativo, actualizaciones inteligentes e integración total con las aplicaciones gratuitas FRITZ!

Si buscas más información sobre sus especificaciones echa un ojo a este artículo.

¿Qué modelo debería elegir?

La decisión es más sencilla de lo que parece. Si no necesitas Wi-Fi 7, no utilizas soluciones de domótica en casa y te basta con una velocidad máxima de 1 Gbps por cable el FRITZ!Box 7590 AX es la opción adecuada para ti.

Sin embargo, si quieres disfrutar del mayor rendimiento y de las demás mejoras que ofrece el estándar Wi-Fi 7, tienes varios dispositivos de domótica en casa o en la oficina y encima quieres utilizar una conexión por cable a más de 1 Gbps tenlo claro, debes optar por el FRITZ!Box 7690.

Contenido elaborado en colaboración con FRITZ!

