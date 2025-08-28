Noticias
FRITZ!Box 7690 frente a FRITZ!Box 7590 AX
El FRITZ!Box 7690 es uno de los mejores y más avanzados routers que tiene ahora mismo en su catálogo el conocido fabricante alemán. Este es el sucesor del FRITZ!Box 7590 AX, un modelo que todavía se sigue comercializando, y que también ofrece un buen nivel de prestaciones.
Si estás pensando en actualizar tu router y habías echado el ojo a ambos modelos, pero tienes dudas y no sabes cuál de los dos sería mejor compra tranquilo, en este artículo vamos a hacer una comparación rápida y sencilla entre ambos para que ayudarte a tomar esa decisión.
FRITZ!Box 7690
Este router es más nuevo y cuenta con tecnologías más avanzadas. Sería la mejor opción desde el punto de vista técnico, y a nivel de especificaciones, aunque su precio es superior al del FRITZ!Box 7590 AX.
Estas son sus especificaciones clave:
- Conectividad Wi-Fi 7 en doble banda (5 GHz y 2,4 GHz) con una velocidad de hasta 5.670 Mbps + 1.376 Mbps.
- Domótica avanzada para dispositivos DECT y Zigbee.
- Wi-Fi Mesh inteligente en red local.
- Sistema telefónico con base DECT.
- Conexión WAN/LAN de 2,5 Gbps.
- Funciones avanzadas de servidor multimedia y NAS.
- FRITZ!OS como sistema operativo, actualizaciones inteligentes e integración total con las aplicaciones gratuitas FRITZ!
Si quieres ampliar la información echa un vistazo a este enlace.
FRITZ!Box 7590 AX
Este modelo es anterior, y aunque no está tan avanzado como el FRITZ!Box 7690 sigue ofreciendo un alto nivel de prestaciones, y un buen nivel de rendimiento. Tiene un precio más bajo, así que es más económico.
Estas son sus especificaciones clave:
- Conectividad Wi-Fi 6 en doble banda (5 GHz y 2,4 GHz) con una velocidad de hasta 2.400 Mbps + 1.200 Mbps.
- Domótica para dispositivos DECT.
- Wi-Fi Mesh inteligente en red local.
- Sistema telefónico con base DECT.
- Conexión WAN/LAN de 1 Gbps.
- Funciones avanzadas de servidor multimedia y NAS.
- FRITZ!OS como sistema operativo, actualizaciones inteligentes e integración total con las aplicaciones gratuitas FRITZ!
Si buscas más información sobre sus especificaciones echa un ojo a este artículo.
¿Qué modelo debería elegir?
La decisión es más sencilla de lo que parece. Si no necesitas Wi-Fi 7, no utilizas soluciones de domótica en casa y te basta con una velocidad máxima de 1 Gbps por cable el FRITZ!Box 7590 AX es la opción adecuada para ti.
Sin embargo, si quieres disfrutar del mayor rendimiento y de las demás mejoras que ofrece el estándar Wi-Fi 7, tienes varios dispositivos de domótica en casa o en la oficina y encima quieres utilizar una conexión por cable a más de 1 Gbps tenlo claro, debes optar por el FRITZ!Box 7690.
Contenido elaborado en colaboración con FRITZ!
FRITZ!Box 7690 frente a FRITZ!Box 7590 AX
PS6 portátil: especificaciones completas y rendimiento frente a PS5
Phison dice que la culpa de que tu SSD no funcione bien en Windows 11 podría ser tuya
Las mejores ofertas de la Vuelta al Cole 2025
PS6 y Xbox Next mejorarán en trazado de rayos, pero este afectará mucho a su rendimiento
Microsoft expande Xbox Cloud Gaming ¿Habrá versión gratis total?
Guía para diferenciar generaciones y gamas de tarjetas gráficas
Cinco maneras de transferir archivos entre PCs
Qué PC necesito para jugar a Battlefield 6: todo lo que debes saber
Windows 11 también da problemas de streaming con OBS, os contamos cómo solucionarlo
Preguntas y respuestas sobre PS6: precio, fecha de lanzamiento y más
Las mejores ofertas de la Vuelta al Cole 2025
FRITZ!Box 7690 frente a FRITZ!Box 7590 AX
Grandes ofertas en portátiles con RTX para la vuelta al cole
Phison desmiente un documento falsificado sobre las SSD y Windows 11
Meta congela fichajes en IA y reestructura su equipo tras meses de contrataciones millonarias
CORSAIR ONE a600: tamaño compacto, gran rendimiento
LG lanza en España su línea de ultraportátiles gram Pro 2025
Lo más leído
-
GuíasHace 4 días
Guía para diferenciar generaciones y gamas de tarjetas gráficas
-
PrácticosHace 2 días
Cinco maneras de transferir archivos entre PCs
-
GuíasHace 6 días
Qué PC necesito para jugar a Battlefield 6: todo lo que debes saber
-
NoticiasHace 6 días
Windows 11 también da problemas de streaming con OBS, os contamos cómo solucionarlo