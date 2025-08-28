Noticias
Novedades de la semana en GeForce Now: llegan los Locust
Como cada jueves llegan nuevos títulos a GeForce Now, la conocida plataforma de juego en la nube de NVIDIA. En esta ocasión tenemos un total de siete títulos que se suman a dicha plataforma, y sin duda la novedad más destacada es Gears of War Reloaded, la remasterización de la remasterización de uno de los grandes clásicos que debutó hace ya muchos años en Xbox 360.
Gears of War Reloaded mejora aún más la calidad gráfica de Gears of War Ultimate, y además trae una importante puesta a punto que afecta positivamente la rendimiento, y que acaba con los serios problemas de stuttering que tenía este último en su versión para PC, un problema que Microsoft nunca llegó a resolver.
Si juegas a Gears of War Reloaded en GeForce Now no tendrás que preocuparte por los requisitos, ya que el juego se ejecutará en los servidores de NVIDIA, y tú podrás limitarte a disfrutarlo. Ni siquiera tendrás que instalarlo en tu PC, así que no consumirá ningún tipo de recurso, solo necesitarás la aplicación oficial de GeForce Now.
Novedades de la última semana de agosto en GeForce Now
- Gears of War: Reloaded (nuevo en Steam y Xbox, PC Game Pass).
- Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids (nuevo en Steam).
- Make Way (gratuito, nuevo en Epic Games Store).
- Among Us 3D (Steam).
- Gatekeeper (Steam).
- Knightica (Steam).
- No Sleep for Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES (Steam).
Si compraste en su momento Gears of War Ultimate podrás conseguir gratis Gears of War Reloaded, así que no tendrás que volver a comprarlo, y podrás disfrutarlo sin ningún problema en GeForce Now, ya que esta plataforma no te obliga a volver a comprar los juegos que ya tienes en Steam, Epic Games Store, Ubisoft Store y otras.
Puedes acceder a la plataforma de juego en la nube de NVIDIA a través de distintas modalidades de suscripción. La opción gratuita es la más sencilla, y te da acceso a una plataforma básica. Es ideal para probar cómo funciona sin tener que gastar dinero.
Si quieres conseguir la mejor experiencia posible debes optar por la suscripción «Ultimate», que dentro de poco se actualizará a una plataforma superior con GeForce RTX 5080, y te permitirá jugar en 4K con el ecosistema de tecnologías RTX y DLSS 4.
Novedades de la semana en GeForce Now: llegan los Locust
FRITZ!Box 7690 frente a FRITZ!Box 7590 AX
PS6 portátil: especificaciones completas y rendimiento frente a PS5
Phison dice que la culpa de que tu SSD no funcione bien en Windows 11 podría ser tuya
Las mejores ofertas de la Vuelta al Cole 2025
PS6 y Xbox Next mejorarán en trazado de rayos, pero este afectará mucho a su rendimiento
Guía para diferenciar generaciones y gamas de tarjetas gráficas
Cinco maneras de transferir archivos entre PCs
Qué PC necesito para jugar a Battlefield 6: todo lo que debes saber
Windows 11 también da problemas de streaming con OBS, os contamos cómo solucionarlo
Preguntas y respuestas sobre PS6: precio, fecha de lanzamiento y más
Las mejores ofertas de la Vuelta al Cole 2025
Novedades de la semana en GeForce Now: llegan los Locust
Grandes ofertas en portátiles con RTX para la vuelta al cole
Phison desmiente un documento falsificado sobre las SSD y Windows 11
Meta congela fichajes en IA y reestructura su equipo tras meses de contrataciones millonarias
CORSAIR ONE a600: tamaño compacto, gran rendimiento
LG lanza en España su línea de ultraportátiles gram Pro 2025
Lo más leído
-
GuíasHace 4 días
Guía para diferenciar generaciones y gamas de tarjetas gráficas
-
PrácticosHace 2 días
Cinco maneras de transferir archivos entre PCs
-
GuíasHace 6 días
Qué PC necesito para jugar a Battlefield 6: todo lo que debes saber
-
NoticiasHace 6 días
Windows 11 también da problemas de streaming con OBS, os contamos cómo solucionarlo