Novedades de la semana en GeForce Now: llegan los Locust

Como cada jueves llegan nuevos títulos a GeForce Now, la conocida plataforma de juego en la nube de NVIDIA. En esta ocasión tenemos un total de siete títulos que se suman a dicha plataforma, y sin duda la novedad más destacada es Gears of War Reloaded, la remasterización de la remasterización de uno de los grandes clásicos que debutó hace ya muchos años en Xbox 360.

Gears of War Reloaded mejora aún más la calidad gráfica de Gears of War Ultimate, y además trae una importante puesta a punto que afecta positivamente la rendimiento, y que acaba con los serios problemas de stuttering que tenía este último en su versión para PC, un problema que Microsoft nunca llegó a resolver.

Si juegas a Gears of War Reloaded en GeForce Now no tendrás que preocuparte por los requisitos, ya que el juego se ejecutará en los servidores de NVIDIA, y tú podrás limitarte a disfrutarlo. Ni siquiera tendrás que instalarlo en tu PC, así que no consumirá ningún tipo de recurso, solo necesitarás la aplicación oficial de GeForce Now.

Novedades de la última semana de agosto en GeForce Now

Gears of War: Reloaded (nuevo en Steam y Xbox, PC Game Pass).

Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids (nuevo en Steam).

Make Way (gratuito, nuevo en Epic Games Store).

Among Us 3D (Steam).

Gatekeeper (Steam).

Knightica (Steam).

No Sleep for Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES (Steam).

Si compraste en su momento Gears of War Ultimate podrás conseguir gratis Gears of War Reloaded, así que no tendrás que volver a comprarlo, y podrás disfrutarlo sin ningún problema en GeForce Now, ya que esta plataforma no te obliga a volver a comprar los juegos que ya tienes en Steam, Epic Games Store, Ubisoft Store y otras.

Puedes acceder a la plataforma de juego en la nube de NVIDIA a través de distintas modalidades de suscripción. La opción gratuita es la más sencilla, y te da acceso a una plataforma básica. Es ideal para probar cómo funciona sin tener que gastar dinero.

Si quieres conseguir la mejor experiencia posible debes optar por la suscripción «Ultimate», que dentro de poco se actualizará a una plataforma superior con GeForce RTX 5080, y te permitirá jugar en 4K con el ecosistema de tecnologías RTX y DLSS 4.