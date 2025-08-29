HONOR Magic V5, llega el plegable más fino del mundo

HONOR ha celebrado un evento en Londres para anunciar el lanzamiento en Europa del HONOR Magic V5, un plegable que destaca por ser el más delgado de la industria y también por ser el que más capacidad de batería ofrece.

Los móviles plegables continúan ganando terreno en el gran grupo de los smartphones, aunque su alto precio es un apartado a mejorar para aumentar aún más su despliegue. Todos los grandes fabricantes tienen oferta disponible excepto Apple y todo apunta que el segmento va a seguir creciendo.

HONOR Magic V5, no solo delgadez

El V5 es la culminación de la firma china en investigación de plegables. Y es que anteriores generaciones ya confirmaron que eran una seria competencia a la gran referencia del sector, los Fold de Samsung. Sus características eran conocidas por su lanzamiento en China y ahora llega a Europa con pocas diferencias.

El Magic V5 conserva el diseño tipo libro de versiones anteriores. Tiene la misma pantalla de cubierta que la del V3, una OLED de 6,43 pulgadas con resolución nativa, brillo máximo de 5000 nits y frecuencia de actualización de 120 Hz. La pantalla principal interna si aumenta ligeramente y totalmente desplegado llega a 7,95 pulgadas con resolución de 2.352×2.172 píxeles y la misma tasa de refresco y brillo. Ambas son compatibles con lápices ópticos.

Como decíamos, la ‘guerra’ por la delgadez ha llegado también a los plegables y HONOR puede presumir de ello con sus 8,8 mm plegado. Eso sí, no se cuenta la protuberancia de la cámara que en este caso es bastante abultada. La verdad es que un milímetro arriba-abajo en estos niveles no tiene la menor importancia, pero ahí está el récord de HONOR, incluyendo clasificación de resistencia al agua y al polvo IP58 e IP59,

Mucho más importante es que hablamos del plegable con más capacidad de batería de la industria. Un desarrollo de silicio-carbono que dicen es más densa y eficiente con 5820 mAh y autonomía real para todo un día de máximo uso. La diferencia aquí si es enorme con los 4.400 mAh del Fold de Samsung. El terminal cuenta con carga rápida de 66 W por cable e inalámbrico de 50 W.

HONOR no ha escatimado en motor de hardware y monta el SoC más avanzado de Qualcomm, el chipset insignia Snapdragon 8 Elite. Se acompaña de 16 Gbytes de RAM y 512 Gbytes de almacenamiento interno.

Las cámaras son un gran atractivo para los compradores potenciales y el Honor V5 incluye una cámara principal con gran angular de 50 MP, un teleobjetivo periscopio de 64 MP y una cámara ultra gran angular de 50 MP. En la parte frontal, el teléfono cuenta con dos cámaras para autofotos de 20 MP. Incluye funciones de software como Retrato mejorado con IA, Retrato Harcourt y Super Zoom con IA, y otros impulsados por Google Gemini.

El HONOR Magic V5 ya está disponible en España en acabados de color blanco, negro y dorado, por 1.999 euros. El fabricante ofrece en su página web financiación gratuita en 12 meses para hacer menos dura la inversión. Y es que el precio sigue siendo un apartado a mejorar en plegables.