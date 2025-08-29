Noticias
MSI amplía su línea de monitores portátiles
El MSI PRO MP165 E6 es el nuevo modelo anunciado por el fabricante taiwanés para ampliar su línea de monitores portátiles. Y te va a interesar si buscas una pantalla secundaria básica, ligera y muy económica.
Contar con una segunda pantalla cuando, por ejemplo, usamos nuestro ordenador portátil en el escritorio de casa o en la oficina, es todo un lujo que nos permite aumentar la capacidad de visualización y con ello la productividad. O cuando jugamos en el portátil y queremos otra pantalla adicional para chats, transmisiones o lo que sea. Tremendamente útil.
MSI PRO MP165 E6
MSI monta un panel IPS de 15,6 pulgadas con resolución Full HD para 1920 x 1080 píxeles y una relación de aspecto estándar de 16:9. La pantalla ofrece una frecuencia de actualización de 60 Hz y un tiempo de respuesta gris a gris de 4 ms. Nada revolucionario, pero la apuesta aquí es aportar valor con un modelo sencillo y esencial.
El monitor cuenta con un revestimiento antirreflejo, un brillo de 250 nits y una relación de contraste de 1000:1. En el apartado de conectividad ofrece un puerto HDMI 2.0b y dos puertos USB Tipo-C. Estos puertos Tipo-C son compatibles con el modo Alt de DisplayPort 1.2a y pueden suministrar 15 W de potencia, lo que permite la carga y el uso de vídeo con un solo cable.
El dispositivo mide 356,5 x 13,85 x 210,35 mm y pesa solo 0,78 kg, lo que facilita su transporte en la misma mochila del ordenador portátil. Los usuarios pueden inclinar la pantalla de 0 a 90 grados y también cuenta con una toma de trípode estándar de 1/4 de pulgada y, aunque no está destinado a ello, por si quieres realizar una instalación más fija, admite montaje VESA de 75 x 75 mm.
Para que no tengas que preocuparte de colocar altavoces adicionales, incluye los suyos propios, estéreo de 1 vatio. Además, incorpora la tecnología EyesErgo de MSI para la reducción de la molestas luz azul, contra el parpadeo y propiedades antirreflejos que ayudan a reducir la fatiga visual. El fabricante incluye cableado HDMI y USB Tipo C en forma de L diseñados para evitar que se doblen durante el uso. MSI también incluye el software Display Kit, que permite a los usuarios ajustar la configuración de color y pantalla.
El MSI PRO MP165 E6 está disponible en Taiwán por un precio al cambio de 115 dólares. Se espera lanzamiento internacional en ese rango de precio, muy contenido como pantalla secundaria básica y esencial. Si buscas algo más, recuerda que hay otros monitores portátiles tan espectaculares como el ASUS ZenScreen Duo con doble pantalla OLED.
MSI amplía su línea de monitores portátiles
Gestión del router: unos ajustes obligatorios para mejorar la seguridad y rendimiento de tu red doméstica
HONOR Magic V5, llega el plegable más fino del mundo
Twitter pierde a la comunidad científica: Bluesky se convierte en su nuevo refugio
RTX Remix revoluciona el modding con IA generativa
Novedades de la semana en GeForce Now: llegan los Locust
Guía para diferenciar generaciones y gamas de tarjetas gráficas
Gestión del router: unos ajustes obligatorios para mejorar la seguridad y rendimiento de tu red doméstica
Cinco maneras de transferir archivos entre PCs
Qué PC necesito para jugar a Battlefield 6: todo lo que debes saber
Windows 11 también da problemas de streaming con OBS, os contamos cómo solucionarlo
Las mejores ofertas de la Vuelta al Cole 2025
MSI amplía su línea de monitores portátiles
Se ha quemado una Radeon RX 9070 XT con conector de 16 pines
Renueva tu impresora HP y disfruta de tres meses gratis de HP Instant Ink para imprimir tus fotos favoritas
Qué PC necesito para jugar a Battlefield 6: todo lo que debes saber
El Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ para España será peor que el modelo lanzado en China
AMD podría cambiar el nombre de sus tarjetas gráficas Radeon
Lo más leído
-
GuíasHace 5 días
Guía para diferenciar generaciones y gamas de tarjetas gráficas
-
GuíasHace 59 minutos
Gestión del router: unos ajustes obligatorios para mejorar la seguridad y rendimiento de tu red doméstica
-
PrácticosHace 3 días
Cinco maneras de transferir archivos entre PCs
-
GuíasHace 7 días
Qué PC necesito para jugar a Battlefield 6: todo lo que debes saber