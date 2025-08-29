El MSI PRO MP165 E6 es el nuevo modelo anunciado por el fabricante taiwanés para ampliar su línea de monitores portátiles. Y te va a interesar si buscas una pantalla secundaria básica, ligera y muy económica.

Contar con una segunda pantalla cuando, por ejemplo, usamos nuestro ordenador portátil en el escritorio de casa o en la oficina, es todo un lujo que nos permite aumentar la capacidad de visualización y con ello la productividad. O cuando jugamos en el portátil y queremos otra pantalla adicional para chats, transmisiones o lo que sea. Tremendamente útil.

MSI PRO MP165 E6

MSI monta un panel IPS de 15,6 pulgadas con resolución Full HD para 1920 x 1080 píxeles y una relación de aspecto estándar de 16:9. La pantalla ofrece una frecuencia de actualización de 60 Hz y un tiempo de respuesta gris a gris de 4 ms. Nada revolucionario, pero la apuesta aquí es aportar valor con un modelo sencillo y esencial.

El monitor cuenta con un revestimiento antirreflejo, un brillo de 250 nits y una relación de contraste de 1000:1. En el apartado de conectividad ofrece un puerto HDMI 2.0b y dos puertos USB Tipo-C. Estos puertos Tipo-C son compatibles con el modo Alt de DisplayPort 1.2a y pueden suministrar 15 W de potencia, lo que permite la carga y el uso de vídeo con un solo cable.

El dispositivo mide 356,5 x 13,85 x 210,35 mm y pesa solo 0,78 kg, lo que facilita su transporte en la misma mochila del ordenador portátil. Los usuarios pueden inclinar la pantalla de 0 a 90 grados y también cuenta con una toma de trípode estándar de 1/4 de pulgada y, aunque no está destinado a ello, por si quieres realizar una instalación más fija, admite montaje VESA de 75 x 75 mm.

Para que no tengas que preocuparte de colocar altavoces adicionales, incluye los suyos propios, estéreo de 1 vatio. Además, incorpora la tecnología EyesErgo de MSI para la reducción de la molestas luz azul, contra el parpadeo y propiedades antirreflejos que ayudan a reducir la fatiga visual. El fabricante incluye cableado HDMI y USB Tipo C en forma de L diseñados para evitar que se doblen durante el uso. MSI también incluye el software Display Kit, que permite a los usuarios ajustar la configuración de color y pantalla.

El MSI PRO MP165 E6 está disponible en Taiwán por un precio al cambio de 115 dólares. Se espera lanzamiento internacional en ese rango de precio, muy contenido como pantalla secundaria básica y esencial. Si buscas algo más, recuerda que hay otros monitores portátiles tan espectaculares como el ASUS ZenScreen Duo con doble pantalla OLED.