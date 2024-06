El ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD es el nuevo monitor portátil del fabricante taiwanés. Un modelo espectacular con doble pantalla de 14 pulgadas que encantará a los usuarios y profesionales que buscan mayor capacidad de visualización y productividad en el escritorio.

No sé tú, pero yo no puedo trabajar sin una segunda pantalla cuando uso el ordenador portátil en el escritorio informático. Si no tienes un ordenador de sobremesa y solo usas un portátil para todo, ya sabrás de su capacidad para unir lo mejor de los dos mundos, movilidad y escritorio. Para ello, puedes usar casi cualquier tipo de monitor, un digital nuevo o incluso analógicos que tengas ya descontinuados. Sin embargo, si también necesitas transportar la pantalla de un lado a otro, no hay nada mejor que los monitores portátiles. Y si ya son dobles… pues mejor que mejor.

ASUS ZenScreen Duo, dos mejor que una

ASUS no es nuevo en este tipo de producto y ya ha comercializado varias pantallas portables bajo la serie ZenScreen, incluyendo un modelo Fold con pantalla flexible. El modelo que nos ocupa es diferente y para nuestro gusto, mejor. Combina dos pantallas OLED (separadas) de 14 pulgadas y resolución nativa de 1920 x 1200 píxeles que se pueden utilizar como un único espacio de trabajo para 21 pulgadas en diagonal.

El monitor pesa 700 gramos y cuenta con un chasis de metal. Hay una bisagra separando las pantallas que como si fuera un convertible permite girarlas 360 ​​grados y su soporte incorporado permite usarlas de maneras diferentes. Por ejemplo, se pueden colocar las pantallas de modo que queden apiladas vertical u horizontalmente. O se pueden voltear las pantallas para que estén una detrás de otra para colaboración.

Usar dos pantallas separadas tiene sus ventajas, es más fácil usar las funciones multitarea de un sistema operativo de escritorio moderno cuando tienes varias pantallas físicas en lugar de una sola pantalla plegable y además, cuestión importante: será bastante más barata que un monitor portátil con pantalla flexible.

En cuanto a conectividad, dispone de dos puertos USB Tipo-C y un puerto HDMI para conexión desde el portátil. No se sabe cuánto costará el ZenScreen Duo OLED MQ149CD ni cuándo estará disponible.