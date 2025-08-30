Flyoobe 1.5 es la última versión de una de las herramientas de terceros que permite instalar Windows 11 en computadoras no compatibles, según los requisitos establecidos por Microsoft. O como dice su desarrollador: «Un Windows 11 para todos». La nueva versión acaba de aterrizar y la traemos a nuestra sección de prácticos porque marca un cambio fundamental en su desarrollo, ya que se está transformando en un ‘todo en uno’ que además de saltarse los requisitos de hardware oficiales permite otras muchas opciones para conseguir el Windows con el que muchos soñamos: rápido, limpio y personalizado.

Qué decirte más que no sepas. El aumento de requisitos de hardware de Windows 11 (para muchos, incluido el que suscribe, artificioso e innecesario) es un problema gigantesco que puede dejar fuera de juego a decenas de millones de PCs que funcionan perfectamente con Windows 10 y de la misma manera podrían hacerlo con Windows 11.

Aunque oficialmente Microsoft ha declarado estos requisitos como «innegociables», la estrategia ha sido caótica desde el minuto uno y una vez comprobado que los números no salían (la falta de migraciones a Windows 11) desde Redmond autohackearon sus propios requisitos y han permitido a terceros saltárselos de varias maneras.

El resultado final, como dijimos desde el principio, es que Windows 11 se puede instalar en -casi- cualquier computadora, aunque no cumpla los requisitos oficiales de hardware. Si bien hay varios métodos para lograrlo, tocando el registro o mediante las políticas de grupo, la manera más sencilla es usar las herramientas de terceros que trabajan por nosotros para la actualizaciones desde Windows 10 o la creación de medios de instalación. Adicionalmente, este tipo de herramientas aportan funciones adicionales muy interesantes en limpieza de software, optimización y mayor control para el usuario.

Qué ofrece Flyoobe 1.5

Es el caso de esta aplicación, gratuita y de código abierto, que comenzó como Flyby11 y que ha cambiado la denominación a medida que aumentaban sus posibilidades. Las últimas versiones publicadas han añadido novedades sumamente interesantes, incluido un capítulo de interés para los usuarios que quieran permanecer en Windows 10 ya que ahora añade compatibilidad con la inscripción de las actualizaciones de seguridad extendidas ESU que Microsoft ha comenzado a desplegar.

La última versión ha añadido un nuevo asistente llamado spot.exe que muestra las ubicaciones y herramientas más importantes en Windows e incluso funciona como un minicentro de ayuda para Flyoobe. La versión ha refinado la interfaz de usuario y ha mejorado la experiencia de configuración rápida (OOBE) de Windows al eliminar varias limitaciones que suelen aparecer durante la configuración inicial. Por ejemplo, permite configurar un navegador predeterminado inmediatamente después de la instalación e incluso descargar un navegador de terceros.

Otras capacidades son que puede deshabilitar los requisitos obligatorios de inicio de sesión de la cuenta Microsoft, lo que permite crear una cuenta local. La herramienta también omite las comprobaciones de región y red, completando la configuración incluso cuando el acceso a Internet no está disponible o está restringido.

Por supuesto, sigue brillando por su capacidad de saltarse los requisitos de hardware impuestos por Microsoft, como:

Evita el requisito de TPM.

Evita el requisito de arranque seguro.

Omite las comprobaciones de CPU no compatibles.

Evita el requisito mínimo de RAM.

Elimina otras restricciones de configuración de Windows 11.

¿Cómo funciona?

Flyoobe 1.5 es una aplicación de código abierto y totalmente gratuita. Herramienta ligera de poco más de 300 KB, es portátil ya que no requiere instalación. La última versión ha añadido un montón de nuevas funciones que van más allá del simple salto de requisitos de hardware. Además, con las últimas novedades, permite tanto realizar actualizaciones desde Windows 10 a Windows 11 como también crear medios de instalación de Windows 11 para instalaciones limpias. Su interfaz facilita al máximo su uso por cualquiera como verás a continuación en este pequeño tutorial de uso:

Accede al sitio del proyecto en GitHub y descarga la última versión disponible, v1.5.219. También puede usar la anterior herramienta Flyby11, aunque no es tan completa y el desarrollador la descontinuará próximamente una vez añadidas las capacidades a Flyoobe.

Descomprime el archivo descargado ‘FlyoobeApp.zip’ y ejecuta el programa con ‘flyo.exe’.

La página inicial te permite descargar la imagen ISO oficial de Windows 11, desde la página de Microsoft, con descarga desde el creador de medios o usando FIDO. También puedes activar un modo de de actualización avanzada que te ofrecerá parámetros adicionales.

Si ya tenías descargada la ISO de Windows 11, simplemente puedes seleccionarla para que el programa la use sin necesidad de descargas. En ese mismo menú tiene el acceso para activar el ESU, el soporte extendido de un año para Windows 10.

Una vez activada la ISO puedes actualizar desde Windows 10 sin mayor novedad.

O puedes crear un medio para instalar desde cero Windows 11. El desarrollador ha añadido soporte para algunos de los mejores ‘quemadores’ como Rufus y Ventoy.

Otro apartado importante llega de la posibilidad de crear cuentas locales y no la de Microsoft que se activa por defecto.

Confirmando la apuesta por crear una herramienta más amplia, hay una pestaña para desinstalar un buen número de aplicaciones que se instalan por defecto. Muchas de ellas innecesarias.

Y al contrario. Otra pestaña permite instalar software de utilidad, desde 7.zip a VLC, Telegram, Bitwarden, GIMP y otros.

También puede seleccionarse un navegador diferente al Edge de Microsoft, además de sección para actualizaciones, personalización de modo oscuro o colores, redes y otras.

En resumen, Flyoobe 1.5 es una solución tremendamente eficaz para entusiastas, administradores de TI o cualquier tipo de usuario que deseen implementar Windows 11 sin problemas en una amplia gama de equipos, con capacidad para saltarse los requisitos impuestos por Microsoft. Aunque para el resto de funciones ya hay otras herramientas más especializadas, son un buen añadido para esta aplicación que te recomendamos probar.