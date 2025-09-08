Google habilitó la función de DNS sobre TLS en 2018 para su plataforma móvil. Una medida de seguridad para conseguir un DNS privado en Android, al cifrar el tráfico que mueve este protocolo tanto en las conexiones del terminal como el de las aplicaciones. Esta función está disponible desde Android 9 en adelante, aunque es necesario que tu proveedor de servicios de Internet lo soporte y lo habilite. En este práctico veremos la manera de comprobarlo y en su caso cambiar de proveedor.

Hace unas semanas vimos la importancia de los DNS en la Internet moderna. Un protocolo esencial utilizado por computadoras, servicios o cualquier recurso conectado a redes, que va más allá de su uso principal, el de resolver la IP de la página web o servicio que utilicemos, asignando nombres a direcciones IP y en definitiva actuando como medio de intercomunicación entre nosotros y las páginas web que vayamos visitando.

Casi todo lo que hacemos en Internet comienza con una consulta a los estos DNS por lo que es clave usar la comunicación más segura posible, también en dispositivos móviles. Si hace unos años las consultas a los servidores de nombres de dominio y sus respuestas se enviaban sin ningún tipo de seguridad o cifrado, lo que las hacía vulnerables a escuchas ilegales y ataques informáticos, hoy contamos con funciones que usan el protocolo de seguridad de la capa de transporte (TLS), más seguro.

Cómo habilitar un DNS privado en Android

Esta función suele estar habilitada de manera predeterminada en móviles Android a partir de la versión 9 y utiliza un canal seguro para las conexiones, pero, insistimos, siempre que el servidor del proveedor de servicios a Internet lo admita. Lo que no ocurre en todas las ocasiones. Hay una manera sencilla de comprobar si tu proveedor de Internet admite el protocolo TLS para el cifrado DNS, por ejemplo con las pruebas de Safer.com.

Una vez comprobado puedes dejar el DNS privado de tu proveedor de servicios o puedes optar por otros de confianza como los Google Public DNS o los de Cloudfare. La configuración varía de un móvil a otro por las interfaces personalizadas de los distintos fabricantes, pero básicamente lo puedes encontrar en todos ellos de la siguiente manera:

Ve a la sección general de ‘ajustes’ o ‘configuración’ general del smartphone.

Abre el apartado de las Conexiones > Internet y Redes > DNS privado.

Seguramente estará situado en ‘automático’, pero se puede cambiar por otros.

Selecciona otro proveedor si tu ISP no frece DNS privado o quieres usar otro.

Para el ejemplo los de Google con dns.google como nombre de host del proveedor de DNS.

Simplemente haz clic en guardar y reinicia tu smartphone para que se active el DNS privado del nuevo proveedor.