Los Apple iPhone 17 se presentarán el 9 de septiembre y una de sus novedades pueden llegar para el apartado de las comunicaciones, con la eliminación de las tarjetas SIM físicas. O lo que es lo mismo: iPhone 17 solo con eSIM en Europa.

Lo cuentan en MacRumors citando fuentes familiarizadas con el asunto sobre la base de un curso de capacitación relacionado con el soporte eSIM para los iPhone que han tenido que pasar los empleados de Apple en Europa antes del 5 de septiembre, a tiempo para el lanzamiento de su nueva generación de móviles. La información del curso está disponible en la aplicación SEED de Apple que utilizan los empleados tanto de las Apple Stores como de los distribuidores autorizados de Apple en todo el mundo, por lo que la medida podría extenderse a más regiones.

Teniendo en cuenta que Apple marca tendencia en smartphones y sus decisiones suelen ser seguidas por el resto de fabricantes (véase la eliminación de las tarjetas microSD, el conector jack de audio, la entrega de auriculares o el cargador de batería) podemos estar ante un nuevo cambio de era y la puntilla para las tarjetas SIM físicas que nos han acompañado durante décadas.

¿iPhone 17 solo con eSIM en Europa?

Hay que recordar que en Estados Unidos todos los modelos de iPhone 14 y posteriores carecen de ranura para tarjeta SIM y, en su lugar, utilizan tecnología eSIM digital. Apple aún no ha eliminado la bandeja para tarjeta SIM en Europa y otros regiones donde su uso es masivo como las asiáticas, pero probablemente lo hará a partir de la serie iPhone 17.

Cuando se lanzó la serie iPhone 14 en 2022, Apple promocionó las eSIM como más seguras que las tarjetas SIM físicas, ya que no se pueden extraer de un iPhone perdido o robado. Además, se pueden administrar al menos ocho eSIM en un iPhone a la vez, eliminando la necesidad de obtener, llevar y cambiar tarjetas SIM en viajes.

Y es que las ventajas de eSIM frente a las tarjetas SIM son contundentes. Para empezar por su propio diseño, ya que las eSIM se incluyen a modo de chip diminuto insertado de fábrica en las placas de los dispositivos. Simplemente, estas Embedded SIM meten el circuito de una SIM extraíble de manera permanente en el conjunto de chips de un móvil. De esta manera, el usuario no tiene que acudir a una tienda para comprar su SIM (o esperar a que le llegue por correo) cuando cambie de operador.

Las portabilidades también pueden ser mucho más rápidas, lo mismo que la contratación de servicios adicionales, así como su uso en varios equipos simplemente introduciendo las credenciales del usuario. Y potencialmente, se pueden usar múltiples números telefónicos y servicios, y de varias operadoras, ampliando las ventajas que obtenemos actualmente con una doble SIM, pero a lo grande, por ejemplo para obtener perfiles profesionales y personales distintos o servicios diferentes para voz y datos.

Casi todo son ventajas y si los iPhone 17 solo con eSIM se hacen realidad en Europa, será el principio del fin para las tarjetas de comunicaciones físicas. Además, se rumorea que la variante ligera, el iPhone 17 Air, no tendrá soporte alguno para tarjetas SIM. La semana que viene tendremos información oficial.