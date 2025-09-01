La Vista Previa de Windows 11 25H2 no te va a emocionar

Microsoft ha anunciado el lanzamiento de la Vista Previa de Windows 11 25H2, la próxima versión del sistema operativo que llegará al canal estable en el último trimestre del año coincidiendo con el final del soporte técnico de Windows 10.

La versión (compilación 26200.5074) ya está disponible en modo «buscador» para los usuarios que participan en el canal de prueba Windows Insiders. Ello significa que debes ir a Configuración > Windows Update y hacer clic manualmente en «Buscar actualizaciones». Windows 11 mostrará un banner indicando que la versión 25H2 ya está disponible. Simplemente es cuestión de hacer clic en «Descargar e instalar» y seguir las instrucciones como en cualquier otra actualización de Windows.

Se espera que Microsoft publique pronto las imágenes ISO de la versión para instalaciones limpias o carga en máquinas virtuales, lo que permitirá acceder a la actualización más allá del programa Insider. También está disponible para pruebas en el segmento empresarial a través de Windows Update for Business (WUfB) y Windows Server Update Service (WSUS).

¿Qué ofrece la Vista Previa de Windows 11 25H2?

La versión 25H2 de Windows 11 se ofrece como un paquete de habilitación, un método mediante el cual el sistema compila nuevas funciones, pero las mantiene inactivas en las instalaciones existentes hasta que una breve actualización las activa. Basado en una rama de servicio compartido con la versión 24H2, este enfoque permite a la mayoría de los usuarios actualizar con mínimas interrupciones, generalmente requiriendo solo un reinicio rápido en lugar de una actualización completa del sistema operativo.

Desde un punto de vista técnico, la Vista Previa de Windows 11 25H2 no renueva la arquitectura del sistema subyacente ni introduce nuevas funciones significativas para el público general. Su función principal es restablecer el ciclo de vida de las actualizaciones de seguridad de Microsoft, otorgando a los sistemas compatibles dos años adicionales de parches de seguridad mensuales.

Hay que decir que la mayoría de las funciones y mejoras de la versión 25H2 se han venido implementado gradualmente durante el último año, lo que ha resultado en diferencias mínimas de funcionamiento o compatibilidad en comparación con la versión actual, la 24H2. Dicho lo anterior, podrás entender que los cambios en la Vista Previa de Windows 11 25H2 son mínimos.

Microsoft señala la descontinuación de PowerShell 2.0 y la línea de comandos de administración de Windows (WMIC). También permite a los administradores eliminar ciertas aplicaciones preinstaladas de Microsoft Store mediante las políticas/directivas de grupo. Una función muy necesaria para ‘desinflar’ el sistema operativo y que debería extenderse al resto de consumidores que tienen que acudir a soluciones de terceros.

En resumen: la Vista Previa de Windows 11 25H2 indica que la versión será muy parecida a la actual 24H2 ya que ésta ya ha ido recibiendo novedades desde su lanzamiento. En un escenario complicado por el adiós de Windows 10, casi mejor. Es preferible un Windows aburrido que inestable. La revolución tendrá que esperar y lo cierto es que, viendo el estado de desarrollo, no tenemos demasiadas esperanzas de que Microsoft ofrezca lo que esperan los usuarios: un Windows ligero, rápido y sin errores.