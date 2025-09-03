NVIDIA presenta AI Blueprint para crear objetos 3D en segundos

NVIDIA ha vuelto a colocar la inteligencia artificial en el centro de su estrategia, demostrando una vez más su formidable músculo en este campo, y esta vez lo hace con una propuesta que mira directamente al mundo de la creación digital. En el marco de la IFA 2025, la compañía ha presentado AI Blueprint, un flujo de trabajo diseñado para que artistas y desarrolladores puedan generar en cuestión de segundos objetos tridimensionales listos para ser usados en sus proyectos. Una vez más, la firma de Jensen Huang muestra cómo la IA puede convertirse en un aliado indispensable en los procesos creativos.

El concepto es sencillo de explicar, pero poderoso en su alcance. AI Blueprint permite crear hasta 20 objetos 3D a partir de un simple prompt de texto, algo que hasta ahora requería tiempo, conocimientos técnicos y herramientas complejas. El objetivo es ofrecer a los creadores un prototipado rápido que acelere la fase inicial de cualquier proyecto, desde un videojuego hasta una producción audiovisual o un diseño arquitectónico.

La mecánica se apoya en varias capas tecnológicas. Un modelo de lenguaje, Llama 3.1 8B NIM, genera las primeras ideas y define los objetos. A continuación, entra en juego el framework NVIDIA SANA, encargado de producir previsualizaciones en alta calidad que el artista puede evaluar. El flujo no se limita a un único resultado: cada objeto puede regenerarse, editarse o descartarse, lo que da margen a experimentar y afinar el diseño antes de pasar a la fase de producción.

El siguiente paso lo protagoniza Microsoft TRELLIS NVIDIA NIM, que transforma esas previsualizaciones en modelos 3D finales. El proceso es, según NVIDIA, hasta un 20% más rápido que el de aplicaciones nativas equivalentes, lo que marca una diferencia importante en entornos profesionales donde cada minuto cuenta. Además, los modelos pueden exportarse directamente a Blender y a otras aplicaciones 3D, integrándose sin fricciones en los flujos de trabajo habituales.

En el plano técnico, AI Blueprint está pensado para sacar partido de las últimas generaciones de tarjetas gráficas de la compañía. Requiere un mínimo de 16 GB de memoria en GPUs RTX de las series 40 y 50, y aprovecha optimizaciones con PyTorch que reducen los tiempos de generación. En una RTX 5090, cada objeto se genera unos seis segundos más rápido que en la aplicación estándar, un detalle que puede parecer menor, pero que se multiplica en proyectos de gran escala.

Las aplicaciones son evidentes. En videojuegos, se pueden generar prototipos de objetos en minutos en lugar de días, eliminando la necesidad de modelados provisionales. En arquitectura y cine, el sistema permite explorar rápidamente distintas versiones de un diseño antes de elegir la definitiva. Y para los artistas menos familiarizados con el lenguaje técnico de los prompts, AI Blueprint ofrece resultados más accesibles y coherentes, reduciendo la curva de aprendizaje.

Resulta difícil no pensar en lo simbólico de este anuncio. NVIDIA no solo presenta un nuevo producto, sino que señala el camino hacia un futuro en el que la fase inicial de la creatividad estará cada vez más apoyada en inteligencia artificial. Lo que antes era un borrador hecho a mano en un cuaderno puede convertirse ahora en una previsualización tridimensional generada en segundos.

