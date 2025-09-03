Noticias
NVIDIA presenta AI Blueprint para crear objetos 3D en segundos
NVIDIA ha vuelto a colocar la inteligencia artificial en el centro de su estrategia, demostrando una vez más su formidable músculo en este campo, y esta vez lo hace con una propuesta que mira directamente al mundo de la creación digital. En el marco de la IFA 2025, la compañía ha presentado AI Blueprint, un flujo de trabajo diseñado para que artistas y desarrolladores puedan generar en cuestión de segundos objetos tridimensionales listos para ser usados en sus proyectos. Una vez más, la firma de Jensen Huang muestra cómo la IA puede convertirse en un aliado indispensable en los procesos creativos.
El concepto es sencillo de explicar, pero poderoso en su alcance. AI Blueprint permite crear hasta 20 objetos 3D a partir de un simple prompt de texto, algo que hasta ahora requería tiempo, conocimientos técnicos y herramientas complejas. El objetivo es ofrecer a los creadores un prototipado rápido que acelere la fase inicial de cualquier proyecto, desde un videojuego hasta una producción audiovisual o un diseño arquitectónico.
La mecánica se apoya en varias capas tecnológicas. Un modelo de lenguaje, Llama 3.1 8B NIM, genera las primeras ideas y define los objetos. A continuación, entra en juego el framework NVIDIA SANA, encargado de producir previsualizaciones en alta calidad que el artista puede evaluar. El flujo no se limita a un único resultado: cada objeto puede regenerarse, editarse o descartarse, lo que da margen a experimentar y afinar el diseño antes de pasar a la fase de producción.
El siguiente paso lo protagoniza Microsoft TRELLIS NVIDIA NIM, que transforma esas previsualizaciones en modelos 3D finales. El proceso es, según NVIDIA, hasta un 20% más rápido que el de aplicaciones nativas equivalentes, lo que marca una diferencia importante en entornos profesionales donde cada minuto cuenta. Además, los modelos pueden exportarse directamente a Blender y a otras aplicaciones 3D, integrándose sin fricciones en los flujos de trabajo habituales.
En el plano técnico, AI Blueprint está pensado para sacar partido de las últimas generaciones de tarjetas gráficas de la compañía. Requiere un mínimo de 16 GB de memoria en GPUs RTX de las series 40 y 50, y aprovecha optimizaciones con PyTorch que reducen los tiempos de generación. En una RTX 5090, cada objeto se genera unos seis segundos más rápido que en la aplicación estándar, un detalle que puede parecer menor, pero que se multiplica en proyectos de gran escala.
Las aplicaciones son evidentes. En videojuegos, se pueden generar prototipos de objetos en minutos en lugar de días, eliminando la necesidad de modelados provisionales. En arquitectura y cine, el sistema permite explorar rápidamente distintas versiones de un diseño antes de elegir la definitiva. Y para los artistas menos familiarizados con el lenguaje técnico de los prompts, AI Blueprint ofrece resultados más accesibles y coherentes, reduciendo la curva de aprendizaje.
Resulta difícil no pensar en lo simbólico de este anuncio. NVIDIA no solo presenta un nuevo producto, sino que señala el camino hacia un futuro en el que la fase inicial de la creatividad estará cada vez más apoyada en inteligencia artificial. Lo que antes era un borrador hecho a mano en un cuaderno puede convertirse ahora en una previsualización tridimensional generada en segundos.
NVIDIA presenta AI Blueprint para crear objetos 3D en segundos
Zen 6 estará fabricada en los nodos de 2 nm y 3 nm de TSMC, ¿por qué es importante?
Resident Evil Requiem podría llegar a PS4 y Nintendo Switch 2
Nueva PS5 digital con un SSD más pequeño pero igual de cara
PS5 una generación demasiado cara, Capcom lo dice abiertamente
Requisitos de Dying Light The Beast
Gestión del router: unos ajustes obligatorios para mejorar la seguridad y rendimiento de tu red doméstica
Cómo poner a punto tu PC ante la vuelta al cole
Flyoobe 1.5: Windows 11 rápido, limpio y personalizado en cualquier PC
Steam Deck 2: posibles especificaciones, rendimiento, fecha de lanzamiento y precio
Siguen las ofertas de la Vuelta al Cole 2025
AMD Zen 6 cambiará el nombre de los procesadores Ryzen, y esto revela una gran mejora
NVIDIA presenta AI Blueprint para crear objetos 3D en segundos
MSI amplía su línea de compactos con el Cubi NUC AI+ 2MG
Microsoft expande Xbox Cloud Gaming ¿Habrá versión gratis total?
PS6 y Xbox Next mejorarán en trazado de rayos, pero este afectará mucho a su rendimiento
Phison dice que la culpa de que tu SSD no funcione bien en Windows 11 podría ser tuya
PS6 portátil: especificaciones completas y rendimiento frente a PS5
Lo más leído
-
GuíasHace 5 días
Gestión del router: unos ajustes obligatorios para mejorar la seguridad y rendimiento de tu red doméstica
-
GuíasHace 8 horas
Cómo poner a punto tu PC ante la vuelta al cole
-
PrácticosHace 4 días
Flyoobe 1.5: Windows 11 rápido, limpio y personalizado en cualquier PC
-
A FondoHace 3 días
Steam Deck 2: posibles especificaciones, rendimiento, fecha de lanzamiento y precio