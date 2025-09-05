Noticias
iPhone 17: especificaciones y precios
Apple presentará los nuevos iPhone 17 el 9 de septiembre, pero TrendForce se ha adelantado y ha compartido una relación de especificaciones, diseño y precios que no deja nada a la imaginación.
Esta información encaja con los rumores y filtraciones anteriores, y da por seguro que Apple no lanzará un iPhone 17 Plus. Este será sustituido por el iPhone 17 Air, que tendrá unas especificaciones superiores a las del modelo estándar, pero estará limitado a una sola cámara trasera.
No habrán cambios en el resto de los modelos, así que se mantendrá la jerarquía de la generación actual salvo por el cambio del modelo Plus a favor del Air.
Especificaciones y precio del iPhone 17
Tendrá una pantalla de 6,2 pulgadas, utilizará un panel AMOLED LTPO con tasa de refresco de 120 Hz, utilizará el nuevo SoC Apple A19, que estará fabricado en el nodo de 3 nm, y contará con 8 GB de memoria LPDDR5X. Su precio dependerá de la configuración que escojamos:
- 128 GB: 799 dólares.
- 256 GB: 899 dólares.
- 512 GB: 1.099 dólares.
Especificaciones y precio del iPhone 17 Air
Contará con una pantalla de 6,6 pulgadas de tipo AMOLED LTPO, su tasa de refresco será de 120 Hz, utilizará el SoC Apple A19 fabricado en el nodo de 3nm de TSMC, y tendrá 12 GB de memoria LPDDR5X. Su precio también dependerá de la capacidad de almacenamiento:
- 256 GB: 1.099 dólares.
- 512 GB: 1.299 dólares.
- 1 TB: 1.499 dólares.
Especificaciones y precio del iPhone 17 Pro
Este modelo tendrá una pantalla de 6,2 pulgadas, utilizará un panel AMOLED LTPO con tasa de refresco de 120 Hz, vendrá con un SoC Apple A19 Pro fabricado en el nodo de 3 nm de TSMC y dispondrá de 12 GB de memoria LPDDR5X. El precio cambiará mucho según la capacidad de almacenamiento:
- 256 GB: 1.199 dólares.
- 512 GB: 1.399 dólares.
- 1 TB: 1.599 dólares.
Especificaciones y precio del iPhone 17 Pro Max
Este será el más grande de los cuatro, y el más completo. Tendrá una pantalla de 6,8 pulgadas de tipo AMOLED LTPO con tasa de refresco de 120 Hz, contará con un SoC Apple A19 Pro fabricado en el nodo de 3 nm de TSMC y vendrá con 12 GB de memoria LPDDR5X. Su precio también dependerá de la capacidad de almacenamiento:
- 256 GB: 1.299 dólares.
- 512 GB: 1.499 dólares.
- 1 TB: 1.699 dólares.
Si la predicción de TrendForce es correcta, Apple subirá el precio de los iPhone 17 entre 50 y 100 dólares frente a la generación actual. Esta predicción mantiene también el rumoreado cambio de diseño en los modelos Pro y Pro Max, que tendrán una isleta rectangular enorme que cubrirá de extremo a extremo una parte importante de la mitad superior de la parte trasera del chasis.
