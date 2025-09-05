GTA VI ha creado una nueva categoría en el mundo de los videojuegos, es más que un triple A

Cuando los CEOs de otras empresas alaban tu producto es porque definitivamente lo estás haciendo muy bien. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a GTA VI, el juego más esperado del momento, que ha recibido una valoración muy positiva por parte de Nigel Lowrie, CEO y cofundador de Devolver Digital.

En una entrevista Nigel dijo que, en su opinión, existen juegos AAA (triple A), pero también hay juegos AAAA (cuádruple A) y AAAAA (quíntuple A). Para él, GTA VI encaja en esta última categoría, porque es el juego más grande que se ha hecho hasta el momento, y porque tendrá un impacto cultural y una demanda nunca antes vista en el mundo de los videojuegos.

No es la primera vez que desarrolladoras o publicadoras recurren a esto para definir el nivel de un juego por sus costes de desarrollo, por el interés que ha generado o por ambas razones. En su momento Ubisoft dijo que Skulls & Bones era un juego AAAA, y esto le costó tener que aguantar unas cuantas bromas. Al final el juego no cumplió con las expectativas generadas.

Con GTA VI la cosa es muy distinta. Este juego tiene un enorme presupuesto detrás, y está siendo desarrollado con tanto mimo que podría marcar un antes y un después a nivel técnico, gracias no solo a su alta calidad gráfica, sino también a mejoras muy concretas, como por ejemplo su rumoreado sistema de físicas avanzadas con mareas en tiempo real.

No podemos negar la realidad, lo nuevo de Rockstar es uno de los proyectos con mayor presupuesto de toda la historia, y también es uno de los juegos que más interés ha generado, ¿pero esto justifica la necesidad de crear una nueva categoría tan diferencial solo para él? Personalmente creo que es innecesario, y que es una manera de llamar la atención.

Ya hemos visto en el pasado juegos que han superado los 200 millones de dólares de presupuesto, como The Last of Us Part II, y también nos hemos encontrado con muchos juegos que han marcado, de una forma u otra, saltos técnicos y generacionales muy marcados, y en ningún momento los hemos categorizado como juegos AAAAA.

La categorización actual es perfecta para agrupar juegos en función de su presupuesto y de su desarrollo, y no hace falta crear nuevas categorías para forzar que un título concreto destaque más que otros. Dentro de la categoría triple A se agrupan los juegos con un alto presupuesto, como GTA VI, mientras que los juegos doble A son aquellos con presupuestos y desarrollos más modestos. Los juegos A son los más limitados en presupuesto, y los que compensan esa limitación con una mayor innovación.