Trust Ferro Hyperscroll: nuevo ratón con función de inclinación

La compañía neerlandesa ha presentado el Trust Ferro Hyperscroll, un nuevo ratón que tiene un diseño tradicional y una ergonomía clásica, pero que viene cargado de funciones interesantes. La más llamativa es su rueda metálica «hyperscroll», que cuenta con función de inclinación para facilitar la navegación web con scroll tanto en vertical como en horizontal.

El Trust Ferro Hyperscroll está equipado con un sensor óptico, toda una garantía en términos de precisión, y podemos configurar su sensibilidad entre los 1.000 y los 3.200 DPI. Esto es importante, porque tendremos una alta velocidad de movimiento cuando nuestro objetivo sea trabajar lo más rápido posible, pero también podremos reducirla cuando queramos priorizar un movimiento más lento y preciso.

Este ratón es inalámbrico, y podemos conectarlo fácilmente a través del receptor USB Type-A incluido, que trabaja en la banda de 2,4 GHz. También cuenta con conectividad Bluetooth, lo que amplía enormemente su compatibilidad al tratarse de un estándar universal. Podemos conectarlo a varios dispositivos de forma simultánea, y cambiar entre ellos con el botón dedicado que trae.

Su diseño es ambidiestro, lo que facilita el uso por personas diestras o zurdas, y está fabricado con un 85% de plásticos reciclados. Además de los botones de clic derecho e izquierdo, que tienen un funcionamiento silencioso, el Trust Ferro Hyperscroll viene con dos botones laterales con función de avanzar y retroceder que facilitan aún más la navegación web.

El Trust Ferro Hyperscroll utiliza dos pilas AA, que según la marca pueden ofrecer una autonomía de hasta 19 meses. Este es el mejor caso posible, y la autonomía real dependerá de cada caso y del tipo de uso que hagamos del ratón. Por ejemplo, si lo utilizamos a diario durante muchas horas seguidas la autonomía se reducirá considerablemente, porque estaremos haciendo un uso más intensivo.

El precio de este ratón es de 29,99 euros, y ya se encuentra disponible en España en color negro y blanco. Es compatible con Windows, macOS, Android e iOS, y es muy fácil de vincular y de utilizar con numerosos dispositivos gracias a la conectividad Bluetooth.