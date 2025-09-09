iPhone 17: especificaciones completas y precios filtrados por una teleoperadora

La teleoperadora surcoreana KT Telecom ha filtrado las especificaciones completas de los iPhone 17 justo unas horas antes de que se produzca la presentación oficial de estos terminales, programada para esta tarde a las 19:00 horas (hora española).

Como la información proviene de una teleoperadora su fiabilidad está fuera de toda duda, y lo mejor es que esa información también contiene referencias a los precios que tendrán los nuevos smartphones de Apple en Cora del Sur, lo que nos permite hacer una extrapolación del posible precio en otros mercados.

Esas especificaciones son prácticamente las mismas que vimos en este artículo, aunque con pequeños cambios que os detallamos a continuación con las correcciones aplicadas directamente sobre la información que teníamos anteriormente.

Especificaciones y precio del iPhone 17

Tendrá una pantalla de 6,3 pulgadas con panel de tipo AMOLED LTPO y tasa de refresco de 120 Hz. Su SoC será el Apple 19 fabricado en el nodo de 3 nm de TSMC, tendrá 8 GB de LPDDR5X, una capacidad de almacenamiento base de 128 GB, cámara principal de 48 MP, gran angular de 12 MP y batería de 3.600 mAh.

Su precio en Corea del Sur empezará en 900 dólares al cambio, impuestos incluidos. En estados Unidos se espera que el precio de este smartphone parta de los siguientes valores:

128 GB: 799 dólares.

256 GB: 899 dólares.

512 GB: 1.099 dólares.

Estará disponible en colores blanco, negro, lima y rojo.

Especificaciones y precio del iPhone 17 Air

La información de KT Telecom confirma que no habrá modelo Plus este año, y que el modelo Air será su sustituto, algo que ya habíamos visto en filtraciones anteriores. Este modelo tendrá una pantalla de 6,6 pulgadas con panel AMOLED LTPO y tasa de refresco de 120 Hz, utilizará un SoC Apple 19 fabricado en el nodo de 3 nm de TSMC y tendrá 8 GB de LPDDR5X.

Solo contará con una cámara trasera de 48 MP, y su batería tendrá una capacidad de 2.800 mAh. El precio de este en Corea del Sur será de 1.000 dólares al cambio, impuestos incluidos, en su versión base. Os dejo a continuación su posible precio en Estados Unidos:

256 GB: 1.099 dólares.

512 GB: 1.299 dólares.

1 TB: 1.499 dólares.

Estará disponible en colores blanco, negro, lima y rojo.

Especificaciones y precio del iPhone 17 Pro

Este tendrá una pantalla de 6,3 pulgadas de tipo AMOLED LTPO con tasa de refresco de 120 Hz, contará con un SoC Apple A19 Pro fabricado en el nodo de 3 nm de TSMC y vendrá con 12 GB de LPDDR5X. Estará equipado con tres cámaras traseras: una principal de 48 MP, una gran angular de 48 MP y un teleobjetivo de 48 MP. Su batería será de 3.700 mAh.

El precio del modelo base con 128 GB será de 1.119 dólares en Corea del Sur. Os dejo también los precios rumoreados de este modelo para Estados Unidos:

256 GB: 1.199 dólares.

512 GB: 1.399 dólares.

1 TB: 1.599 dólares.

Estará disponible en color blanco, negro, azul y dorado.

Especificaciones y precio del iPhone 17 Pro

El modelo tope de gama de Apple tendrá una pantalla de 6,9 pulgadas de tipo AMOLED LTPO con tasa de refresco de 120 Hz. Su SoC será un Apple A19 Pro, fabricado en el nodo de 3 nm de TSMC, vendrá con 12 GB de LPDDR5X y tendrá tres cámaras traseras de 48 MP. Su batería será de 5.000 mAh.

Este modelo tendrá 256 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base, y un precio al cambio de 1.399 dólares. Os dejo también los precios estimados en Estados Unidos:

256 GB: 1.299 dólares.

512 GB: 1.499 dólares.

1 TB: 1.699 dólares.

Estará disponible en color blanco, negro, azul y dorado.