Hazte tu propia Batcueva sin arruinarte con los periféricos GXTrust Batman

La marca Trust prepara una importante renovación de catálogo dentro de sus series más importantes de periféricos con la nueva línea GXTrust Batman. Esta nueva línea se inspira en el conocido héroe de Gotham, cuentan con licencia oficial y han sido elaborados en colaboración con Warner Bros y DC.

De momento, la línea GXTrust Batman está compuesta por cuatro nuevos productos: la silla gaming Ruya Pro, los auriculares gaming Carus, el mando de control inalámbrico Muta y la alfombrilla XXL. Habría estado genial incluir también un teclado, lo dejo como opinión personal por si Trust se anima y toma nota.

La silla gaming Ruya Pro Batman Edition es, sin duda, el producto estrella de esa nueva línea. Está terminada en color negro con detalles en amarillo, tiene una ergonomía muy cuidada para ofrecer una gran comodidad, y sus características son las propias de un modelo de gama alta:

Estructura de acero ajustable en altura.

Reposabrazos 4D y mecanismo de inclinación con bloqueo.

Soporte lumbar, cojín de asiento de gran tamaño y reposacabezas extraíble.

Terminada en tejido transpirable y polipiel.

Base en forma de estrella de aluminio y cilindro elevador de gas de clase 4 que soporta hasta 150 kilogramos.

Los auriculares gaming Carus Batman Edition vienen con unos transductores de 50 mm, tienen soporte multiplpataforma y micrófono extraíble.

El mando de control Muta Batman Edition se puede utilizar tanto por cable como a través de Bluetooth y con el pincho USB en la banda de 2,4 GHz, lo que lo convierte en una opción muy versátil.

La alfombrilla XXL tiene unas medidas de 930 x 300 mm, y trae los bordes cosidos. Este modelo nos permitirá vestir nuestro escritorio con un diseño clásico del caballero oscuro.

Para los más pequeños de la casa Trust también cuenta con otros periféricos en su catálogo dentro de la línea Batman, como los auriculares gaming Zirox, la silla plegable para suelo Rayzee y la silla infantil RevvoKids.

Precios y disponibilidad

Todos los productos que hemos visto en este artículo ya se encuentran disponibles en Amazon. A continuación os dejamos los precios recomendados de cada uno: