MSI DATAMAG 40, una SSD portátil a máxima velocidad USB4

La MSI DATAMAG 40 es una unidad de almacenamiento externa que combina portabilidad por su tamaño reducido y un gran rendimiento al usar la velocidad del puerto USB4.

Las SSD han revolucionado el segmento del almacenamiento externo, igual que lo han hecho en el almacenamiento interno superando los cuellos de botella de los discos duros. Además de un rendimiento enorme por el uso de memorias flash, su tamaño reducido permite transportarlas cómodamente a cualquier parte, mientras que el uso de un puerto tan extendido como USB completa el círculo aportando una versatilidad de uso enorme.

La MSI DATAMAG 40 es una nueva versión mejorada de la conocida versión del fabricante taiwanés. Mantiene su chasis de aluminio con un peso tremendamente reducido en los entornos de los 8o gramos y un tamaño mínimo que permite llevarla a cualquier parte. En diseño destaca por su sistema de fijación magnética que la distingue de la oferta general, con unos anillos de metal que permite fijarla de forma rápida y segura a diversas superficies.

La gran novedad de esta versión es su aumento de rendimiento. Y no poco, ya que lo duplica frente al modelo original. Ello es posible gracias a la última versión del puerto de periféricos, USB4, con el que obtiene velocidades de transferencia de datos de hasta 4.000 Mbytes por segundo en modo lectura y 3.600 Mbytes por segundo en escritura. Un rendimiento impresionante para una unidad externa.

Su versatilidad de uso es otra de sus características destacadas y es realmente enorme, diseñada para funcionar en una variedad de dispositivos, desde cualquier PC o Mac a los dispositivos móviles iOS o Android. También en consolas de videojuegos y cámaras fotográficas y/o de vídeo.

El fabricante enfoca la unidad a cualquier usuario que busque las máximas prestaciones y movilidad en una unidad de almacenamiento externo, y también a profesionales de la creación, destacando casos de uso como la grabación de vídeo ProRes 4K en los iPhone, lo que proporciona una forma confiable de capturar y almacenar vídeos de alta calidad directamente en los móviles de Apple. MSI entrega la app DATAMAG como forma rápida e intuitiva de administrar la SSD directamente en terminales móviles.

MSI DATAMAG 40 se distribuye en versiones con capacidad de almacenamiento de 1 TB, 2 TB y 4 Tbytes. Están respaldadas por una garantía de cinco años y junto a la unidad el fabricante entrega cables USB Tipo-C largos y cortos y un adaptador para conectar a puertos USB Tipo A. Estará disponible próximamente a nivel internacional en los portales web de MSI y en el canal minorista.