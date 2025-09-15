HP OMEN 35L VALORANT, PC gaming con diseño exclusivo

En el mundo del PC gaming, no todo se reduce a cifras de rendimiento o benchmarks. A veces, lo que convierte a una máquina en especial es su capacidad de reflejar la identidad del jugador, de convertirse en un emblema tanto como en una herramienta. El OMEN 35L VALORANT Limited Edition de HP nace justo en ese punto de encuentro: un sobremesa que combina músculo técnico con un diseño inspirado en el universo de Riot Games.

El equipo llega como parte de la colaboración entre HP y Riot, coincidiendo con la celebración del campeonato mundial de VALORANT en París. Más allá de la competición, la idea es rendir homenaje a una comunidad que ha hecho del shooter táctico uno de los fenómenos globales del videojuego en los últimos años. Así, este OMEN 35L no se limita a ser un PC de altas prestaciones: también es una pieza pensada para quienes quieren llevar algo de ese universo a su escritorio.

El diseño es probablemente el aspecto más llamativo de esta edición limitada. El chasis combina azul marino y rojo con gráficos alusivos al juego, incluyendo indicadores que recuerdan a la barra de ultimate de los agentes. En el interior, un ventilador luce un arte basado en la Spike, y el equipo se entrega con un llavero magnético “Buddy” coleccionable, elementos que refuerzan la idea de estar ante un objeto para coleccionistas, más allá de su funcionalidad práctica.

Desde el punto de vista técnico, no se trata de una máquina cualquiera. Este OMEN 35L puede configurarse con procesadores hasta Intel Core i7-14700F y gráficas que alcanzan la NVIDIA GeForce RTX 5080 con 16 GB GDDR7, componentes capaces de mover sin dificultades tanto VALORANT como cualquier título actual de gran exigencia gráfica. A ello se suman hasta 64 GB de memoria DDR5 Kingston FURY a 6.000 MHz, junto con opciones de almacenamiento que incluyen SSD PCIe NVMe de hasta 2 TB y discos duros adicionales de hasta 2 TB.

La refrigeración es otro de los apartados en los que HP ha puesto énfasis. Este modelo incluye un sistema de refrigeración líquida de 240 mm edición VALORANT, acompañado de ventiladores aRGB y mejoras en la eficiencia térmica de hasta un 14% con respecto a la generación anterior. Todo ello se combina con una fuente de alimentación que alcanza los 1000W con certificación 80 Plus Gold, asegurando tanto la estabilidad como la capacidad de afrontar futuras ampliaciones.

En lo relativo a la personalización, el OMEN 35L mantiene el acceso sin herramientas a sus componentes y la compatibilidad con piezas estándar ATX, algo que facilita tanto actualizaciones como reparaciones. Además, el control y la supervisión se centralizan en el OMEN Gaming Hub, el software de la marca para gestionar perfiles de rendimiento y otros ajustes.

La existencia de un PC como el OMEN 35L VALORANT Limited Edition demuestra que el hardware puede ser, a la vez, herramienta y símbolo. No es un equipo que se limite a prometer altos FPS o tiempos de carga reducidos: también encarna una forma de entender la cultura del videojuego, en la que la estética, la comunidad y la experiencia se entrelazan con la tecnología. Y aunque sus especificaciones lo sitúan en la gama alta, su verdadero valor radica en cómo consigue tender un puente entre máquina y juego, transformando un sobremesa en una pieza de identidad gamer.

