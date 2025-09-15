Windows 11 integrará un test de velocidad Wi-Fi

Microsoft ha introducido una importante novedad en la última build previa de Windows 11, una función que nos permite realizar una prueba de velocidad de conexión a Internet, de forma directa y sin necesidad de hacer ningún tipo de búsqueda en Internet.

Esta función está integrada en la bandeja del sistema. Al hacer clic en los ajustes de conexión Wi-Fi tenemos justo debajo del todo un icono que nos permite probar la velocidad de conexión a Internet, como se puede ver en la imagen adjunta. El acceso es muy sencillo, no requiere más de unos pocos clics.

Es una novedad muy interesante y muy útil, ya que nos puede servir para comprobar que nuestra conexión a Internet está bien, y que recibimos la velocidad que tenemos contratada. Sin embargo, hay un pequeño problema, y es que esta función no se ha implementado de forma nativa, sino que en realidad es un atajo que nos lleva a Bing, donde realmente se ejecuta dicha prueba.

Esta función todavía no está disponible en la versión general de Windows 11, ya que se ha implementado en una versión previa, así que todavía tardará un tiempo en llegar, como ocurre con todas las novedades que aparecen primero en el canal previo.

Microsoft no ha dicho cuándo podría llegar esta función, pero al tratarse de una novedad relevante es muy probable que la compañía la reserve para implementarla junto a una de las actualizaciones anuales de Windows 11. No llegará con la 25H2, de eso podemos estar seguros, así que puede que tengamos que esperar hasta la 26H2 para verla.

Con todo, si no puedes o no quieres esperar a tener esta función en Windows 11 tranquilo, porque puedes utilizar PowerToys y el módulo CLI Ookla Speedtest para disponer de tu propia prueba de velocidad de conexión a Internet en local, sin seguimiento ni anuncios de terceros.

Cómo implementar Ookla Speedtest en PowerToys con Windows 11

Hazte con PowerToys. Está disponible en la Microsoft Store, y es gratis. Descarga el plugin desde GitHub. Es gratis y totalmente seguro. Extraemos el plugin en la carpeta «%LOCALAPPDATA%\Microsoft\PowerToys\PowerToys Run\Plugins\». Abrimos PowerToys y ejecutamos el plugin con el atajo «spt» (sin comillas).

El proceso es muy sencillo, no te llevará más de unos minutos, y tendrás tu propio test de velocidad, lo que evitará que tengas que recurrir a pruebas en la web.