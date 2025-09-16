El precio de los discos duros y de los SSDs va a subir, y mucho

Si estás pensando en comprar nuevos discos duros o SSDs no deberías esperar mucho, porque su precio va a subir bastante a corto y medio plazo. Western Digital lo ha confirmado en un comunicado oficial firmado por Scott Davis, su vicepresidente ejecutivo y jefe de ventas y de marketing.

En el comunicado se explica cuál es la razón principal que justifica la subida del precio de los discos duros: la alta demanda de unidades de almacenamiento que se ha producido por el auge de la IA. Este tipo de unidades de almacenamiento tienen una relación coste por gigabyte mucho más atractiva que las unidades SSD, un valor que las mantiene como uno de los grandes pilares de la industria.

La subida de precios a los discos duros se irá aplicando de forma gradual, pero no tenemos una cifra exacta. Sin embargo, en el caso de las unidades SSD sabemos que la subida de precios será de entre un 10% y un 30%, dependiendo del fabricante.

Por ejemplo, SanDisk anticipa una subida del 10% en el coste de la memoria NAND Flash, mientras que Micron podría subir en un 30% el precio de dicha memoria.

El precio de la memoria NAND Flash es lo que determina en gran medida el coste final de una unidad SSD, así que si esta sube de precio tendrá un gran impacto en el precio de venta de este tipo de unidades de almacenamiento.

La subida del precio de la memoria NAND Flash también ha estado motivada por la alta demanda, y por las crecientes necesidades de almacenamiento en servidores y centros de datos a causa de la IA.

El aumento de la demanda de este tipo de soluciones de almacenamiento es tan alto que se espera una escasez de suministro a principios de 2026, lo que podría acabar inflando todavía más el precio de la memoria NAND Flash.

Si se mantiene la tendencia actual, el precio de los discos duros y de los SSDs podría alcanzar un pico máximo importante en 2026.

Ahora mismo los precios de los SSDs de consumo general están en unos niveles bastante razonables, y podemos encontrar bastantes ofertas por la vuelta al cole, así que es un buen momento para comprar.