Microsoft forzará la instalación de Copilot en tu PC, te guste o no
El gigante de Redmond ha confirmado que a partir de octubre empezará a instalar de forma automática la aplicación Microsoft 365 Copilot en todos los PCs que cuenten al menos con una aplicación de Microsoft 365, algo muy común ya que la mayoría de los usuarios de Windows tienen instaladas en sus equipos herramientas como Word o Excel.
A continuación os dejo el comunicado oficial de Microsoft traducido de forma literal:
«A partir de octubre de 2025, Microsoft empezará a instalar automáticamente la aplicación Microsoft 365 Copilot en dispositivos Windows con aplicaciones cliente de escritorio de Microsoft 365.
Esta aplicación proporciona un punto de acceso centralizado para acceder a las experiencias de Copilot y a las funciones basadas en IA en Microsoft 365. Este cambio simplifica el acceso a Copilot y garantiza que los usuarios puedan descubrir y utilizar fácilmente las funciones que mejoran la productividad.»
No es la primera vez que Microsoft fuerza la instalación de una aplicación, de una actualización o de algún otro tipo de solución que le resulta acorde a sus intereses. Recordad, por ejemplo, la polémica con las actualizaciones «forzadas» a Windows 10 que tantos momentos únicos nos dieron poco después del lanzamiento de dicho sistema operativo.
En este caso, está claro que el gigante de Redmond quiere incrementar la popularidad de Microsoft 365 Copilot. El pasado mes de agosto ya anunció que iba a integrarla en la barra lateral del navegador Edge, un cambio que entraría en vigor este mismo mes de septiembre, así que este nuevo movimiento es algo natural que continúa con ese objetivo de acercar a cualquier precio la IA en su suite de ofimática al consumidor medio.
Afortunadamente, esta instalación forzada no se producirá en Europa, lo que significa que en España nos libraremos también de ella. Esto se debe a que es una práctica que viola la legislación europea, y por tanto Microsoft no puede llevar a cabo ese cambio, porque sabe que se expondrá a una sanción económica importante.
Si resides fuera de Europa y te vas a ver afectado por esa instalación forzosa lo único que puedes hacer es evitar los servicios que incluye Microsoft 365, o desinstalar la aplicación una vez que esta se haya instalado.
La IA que implementa Copilot puede ser muy útil, de eso no hay ninguna duda, pero lo que Microsoft está haciendo es aprovecharse de la enorme base de usuarios que tiene Windows para promocionar su IA de una manera que, como mínimo, resulta poco ética.
