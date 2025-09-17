GTA VI se retrasará a octubre de 2026

GTA VI sufrió un retraso que fijó como nueva fecha de lanzamiento el 26 de mayo de 2026. En los últimos meses Take-Two, la publicadora del juego, dijo que el desarrollo continúa a buen ritmo, y que no esperan que se produzca ningún nuevo retraso, pero un conocido insider apunta precisamente todo lo contrario, y dice que este juego no llegará hasta octubre de 2026.

Tom Henderson es el insider que ha dado esta información en un podcast de Insider Gaming, pero se basa en rumores, así que ahora mismo la fecha de lanzamiento de GTA VI sigue marcada para octubre de 2026. Con todo, la verdad es que viendo los antecedentes de otros desarrollos de Rockstar, y lo ambicioso que es este nuevo juego, resulta creíble la posibilidad de que se produzca un segundo retraso.

Tanto GTA V como Red Dead Redemption 2 sufrieron retrasos, pero ni Rockstar ni Take-Two han dicho nada de momento sobre un posible retraso de GTA VI, así que toca esperar.

No sabemos por qué se producirá ese retraso en el lanzamiento de GTA VI, pero por la importancia que tiene este juego para Rockstar está claro que un retraso solo podría ocurrir por las siguientes razones:

Que surjan problemas importantes durante el desarrollo.

Que sea necesario más tiempo para implementar mecánicas o para optimizar.

Que el rendimiento sea inconsistente o que se descubran fallos graves.

Un retraso a octubre de 2026 sería una mala noticia, pero si es algo necesario para terminar de pulir el juego desde luego sería lo mejor que podría hacer Rockstar, ya que es mejor un lanzamiento tardío pero bien optimizado y sin fallos graves que un lanzamiento antes de tiempo con problemas de rendimiento y otros fallos.

Si GTA VI se retrasa a octubre de 2026, ¿cuándo llegaría a PC?

Pues inevitablemente nos iríamos, como mínimo, a abril de 2027, y en el peor de los casos los jugadores de PC tendríamos que esperar hasta octubre de 2027 para poder jugarlo.

Todo dependerá del tiempo que tarde Rockstar en tener lista la versión para PC, aunque lo más lógico sería que tarde entre 6 meses y un año a contar desde el lanzamiento de la versión para consolas.

Como precedente tenemos también a GTA V, que llegó a PC cinco meses después de la versión de PS4 y Xbox One, y Red Dead Redemption 2, cuya versión para PC llegó un año después de la de consolas.