Los iPhone 17 Pro y iPhone Air tienen un problema grave en sus cámaras

Los primeros análisis de los iPhone 17 Pro y iPhone Air han confirmado que ambos terminales tienen un problema grave que afecta a sus cámaras. Apple lo ha reconocido oficialmente, ha explicado por qué ocurre y ha dicho que ya está trabajando en una solución que llegará a través de una actualización de software.

No sabemos cuándo se lanzará esa actualización, pero al tratarse de un fallo identificado durante el lanzamiento de los terminales de nueva generación de Apple estoy convencido de que la compañía de la manzana hará todo lo posible por tenerla lista cuanto antes.

¿Qué ocurre con la cámara de los iPhone 17 Pro y iPhone Air?

Se produce un fallo que hace que algunas imágenes aparezcan con bloques negros y líneas blancas en forma de garabatos, lo que destruye por completo las fotografías, como se puede ver en la imagen adjunta.

Este fallo ocurre en una de cada diez fotografías hechas con ambos terminales. Apple ha explicado que es un problema que puede ocurrir «en raras ocasiones», y que se produce cuando una luz LED es demasiado brillante, y ese brillo que emite alcanza directamente a la cámara de los iPhone 17 Pro y iPhone Air.

Parece que la clave de todo esto está en que la cámara de esos dos smartphones no es capaz de lidiar bien con situaciones en las que se encuentran luces LED con un brillo demasiado intenso. La buena noticia es que esto descarta cualquier tipo de fallo a nivel de hardware, algo que de ocurrir habría sido desastroso para Apple.

El análisis que señalaba este fallo ha sido retirado

El medio que descubrió este problema, CNN Underscored, ha retirado el análisis del iPhone Air donde explicaba el fallo y su experiencia. Ahora, cuando intentamos acceder a dicho análisis, solo nos aparece un mensaje de error indicando que no existe la página.

No sabemos qué es lo que ha ocurrido, pero es extraño que un medio retire un análisis completo que precisamente contenía un error grave como este. Quizá están editando el texto para incorporar la posible solución de Apple y no dejar ningún rastro de que este problema existió antes del lanzamiento oficial de los iPhone 17 Pro y iPhone Air.

En cualquier caso, otros medios ya se han hecho eco del problema y han guardado «pruebas del delito», como la imagen que muestra dicho problema, así que si el objetivo era esconder el problema los interesados en ello han llegado tarde.