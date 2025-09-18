Noticias
Los iPhone 17 Pro y iPhone Air tienen un problema grave en sus cámaras
Los primeros análisis de los iPhone 17 Pro y iPhone Air han confirmado que ambos terminales tienen un problema grave que afecta a sus cámaras. Apple lo ha reconocido oficialmente, ha explicado por qué ocurre y ha dicho que ya está trabajando en una solución que llegará a través de una actualización de software.
No sabemos cuándo se lanzará esa actualización, pero al tratarse de un fallo identificado durante el lanzamiento de los terminales de nueva generación de Apple estoy convencido de que la compañía de la manzana hará todo lo posible por tenerla lista cuanto antes.
¿Qué ocurre con la cámara de los iPhone 17 Pro y iPhone Air?
Se produce un fallo que hace que algunas imágenes aparezcan con bloques negros y líneas blancas en forma de garabatos, lo que destruye por completo las fotografías, como se puede ver en la imagen adjunta.
Este fallo ocurre en una de cada diez fotografías hechas con ambos terminales. Apple ha explicado que es un problema que puede ocurrir «en raras ocasiones», y que se produce cuando una luz LED es demasiado brillante, y ese brillo que emite alcanza directamente a la cámara de los iPhone 17 Pro y iPhone Air.
Parece que la clave de todo esto está en que la cámara de esos dos smartphones no es capaz de lidiar bien con situaciones en las que se encuentran luces LED con un brillo demasiado intenso. La buena noticia es que esto descarta cualquier tipo de fallo a nivel de hardware, algo que de ocurrir habría sido desastroso para Apple.
El análisis que señalaba este fallo ha sido retirado
El medio que descubrió este problema, CNN Underscored, ha retirado el análisis del iPhone Air donde explicaba el fallo y su experiencia. Ahora, cuando intentamos acceder a dicho análisis, solo nos aparece un mensaje de error indicando que no existe la página.
No sabemos qué es lo que ha ocurrido, pero es extraño que un medio retire un análisis completo que precisamente contenía un error grave como este. Quizá están editando el texto para incorporar la posible solución de Apple y no dejar ningún rastro de que este problema existió antes del lanzamiento oficial de los iPhone 17 Pro y iPhone Air.
En cualquier caso, otros medios ya se han hecho eco del problema y han guardado «pruebas del delito», como la imagen que muestra dicho problema, así que si el objetivo era esconder el problema los interesados en ello han llegado tarde.
Los iPhone 17 Pro y iPhone Air tienen un problema grave en sus cámaras
Windows 11 recibe el programa Windows AI Labs
FSR 4 ya funciona en Steam Deck
¿Qué es, exactamente, la inteligencia artificial?
Precio de PS5 frente a PS4 a lo largo del tiempo: tenemos un gran problema
GTA VI se retrasará a octubre de 2026
Qué fuente de alimentación elegir: guía actualizada a 2025
Últimos días para aprovechar las ofertas de la Vuelta al Cole 2025
GTA VI se retrasará a octubre de 2026
Windows 10 LTSC no se queda sin soporte en octubre, consíguelo por solo 9 euros
PS6: especificaciones completas y rendimiento
10 funciones de Google Maps más allá de llevarnos de un sitio a otro
Los iPhone 17 Pro y iPhone Air tienen un problema grave en sus cámaras
Si usas Plex ¡Cambia las contraseñas!
10 funciones de Google Maps más allá de llevarnos de un sitio a otro
Pixel 10 incorpora C2PA para verificar contenido IA auténtico
GIGABYTE repasa su estrategia con AMD
Nuevos efectos avanzados para RTX Remix
Lo más leído
-
GuíasHace 4 días
Qué fuente de alimentación elegir: guía actualizada a 2025
-
A FondoHace 6 días
Últimos días para aprovechar las ofertas de la Vuelta al Cole 2025
-
NoticiasHace 22 horas
GTA VI se retrasará a octubre de 2026
-
NoticiasHace 6 días
Windows 10 LTSC no se queda sin soporte en octubre, consíguelo por solo 9 euros