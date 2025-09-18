Noticias
Windows 11 recibe el programa Windows AI Labs
Microsoft ha integrado un nuevo programa en Windows 11 al que ha bautizado como Windows AI Labs. Su disponibilidad es limitada, pero Windows Latest ha confirmado su existencia con capturas de pantalla, y gracias a ello sabemos cómo funciona y qué objetivos tiene.
Windows AI Labs funciona por invitación, y parece que de momento está limitado a la aplicación Paint. Esto quiere decir que si al abrir dicha aplicación no te ha aparecido una ventana emergente invitándote a probar nuevas funciones experimentales de IA en Paint no podrás acceder a Windows AI Labs, al menos de momento.
La aplicación Paint de Windows 11 ofrece funciones interesantes gracias al uso de la IA, como por ejemplo la eliminación del fondo y de objetos en la imagen, y también cuenta con el cocreador, que nos permite crear dibujos complejos partiendo de bocetos, e incluso de simples trazos y manchas de colores.
Todas esas funciones por IA ya se encuentran disponibles en Paint desde hace algún tiempo, así que el programa Windows AI Labs implementará y nos permitirá probar nuevas funciones por IA que todavía no han sido lanzadas. Según Microsoft, esas nuevas funciones se encontrarán en fase beta, lo que significa que:
- Podrían dar problemas.
- Puede que sufran cambios importantes que afecten a sus posibilidades y a la experiencia de uso.
- También cabe la posibilidad de que nunca lleguen a estar disponibles oficialmente.
La compañía también advierte de que puede ser obligatorio actualizar la aplicación de Paint con mucha más frecuencia de lo habitual para poder participar en este programa, concretamente con el lanzamiento de cada nueva función por IA.
De momento no tenemos constancia de que este programa haya incluido nuevas funciones por IA en Paint, lo que sugiere que se encuentra todavía en una etapa muy temprana, y que apenas ha empezado a ser desplegado de forma gradual entre algunos usuarios.
Tendremos que esperar un tiempo a ver cómo evoluciona Windows AI Labs, y veremos qué nuevas funciones introduce Microsoft para seguir aprovechando el tirón que está teniendo la inteligencia artificial.
Como el programa todavía se está desplegando cabe la posibilidad de que algunos de vosotros acabéis recibiendo una invitación para participar en él. Las valoraciones y opiniones que Microsoft obtenga a través de este programa le ayudarán a mejorar la calidad de esas nuevas funciones.
