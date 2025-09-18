FRITZ!Box 6690 Pro, especificaciones y claves

El FRITZ!Box 6690 Pro es una de las novedades más importantes que presentó FRITZ! en la IFA 2025. Se trata de un router de gama alta que sucederá al FRITZ!Box 5690 Pro, y que lo tiene todo para convertirse en uno de los mejores productos de su categoría.

Durante su presentación oficial generó un gran interés, y por eso hemos recopilado para vosotros sus especificaciones más importantes, que vamos a compartir, y a analizar, en este artículo. Recordad que todavía no tiene fecha de lanzamiento, y que tampoco conocemos el precio, pero debería entrar en el mismo rango que el FRITZ!Box 5690 Pro.

Especificaciones del FRITZ!Box 6690 Pro

Router con estándar DOCSIS 3.1 por cable.

Agregación de canales con OFDM 2×2 (A) y SC-QAM 32 x 8.

Compatible con el estándar Wi-Fi 7, y con las bandas de 6 GHz, 5 GHz y 2,4 GHz.

Velocidad de hasta 5.760 Mbps en la banda de 6 GHz, 5.760 Mbps en la banda de 5 GHz y hasta 688 Mbps en la banda de 2,4 GHz.

Compatible con Wi-Fi Mesh.

Configuración de antenas: 2 x 2 en la banda de 6 GHz, 4 x 4 en la banda de 5 GHz y 2 x 2 en la banda de 2,4 GHz.

Conector LAN a 2,5 Gbps y tres conectores LAN de 1 Gbps.

Dos puertos USB 3.0 para periféricos e impresoras.

Telefonía DECT, IP/SIP y dos puertos FXS para telefonía analógica.

Domótica a través de DECT ULE y Zigbee, preparado para Matter.

Sistema operativo FRITZ!OS con VPN, control parental, servidor multimedia, FRITZ!NAS, red para invitados y soporte completo de las aplicaciones gratuitas FRITZ!.

La compatibilidad con el estándar DOCSIS 3.1 es una garantía importante, porque significa que el FRITZ!Box 6690 Pro tiene un módem de alta velocidad con una latencia más baja, una seguridad mejorada, mayor eficiencia y que tendrá una mayor vida útil.

Contar con Wi-Fi 7 es también algo muy importante, porque nos permite disfrutar de todos los avances que incorpora este nuevo estándar, sobre todo en espacios multidispositivo, y porque además nos da acceso a la banda de 6 GHz, mucho más rápida y menos saturada que la banda de 5 GHz.

La configuración de antenas que trae el FRITZ!Box 6690 Pro es óptima. Tenemos 2 x 2 en las bandas de 6 GHz y de 2,4 GHz, y 4 x 4 en la banda de 5 GHz, ideal para ofrecer un buen rendimiento en redes malladas, que son las que más se pueden beneficiar de esa configuración 4 x 4 en 5 GHz.

Su puerto LAN a 2,5 Gbps nos garantía una velocidad muy alta en conexiones por cable, y cuenta con un soporte excelente de periféricos, telefonía digital y analógica, y también de domótica. La guinda al pastel la ponen FRITZ!OS y las aplicaciones FRITZ!, que conforman un ecosistema de software de primer nivel que nos ayudará a sacarle el máximo partido al FRITZ!Box 6690 Pro.