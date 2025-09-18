Noticias
FRITZ!Box 6690 Pro, especificaciones y claves
El FRITZ!Box 6690 Pro es una de las novedades más importantes que presentó FRITZ! en la IFA 2025. Se trata de un router de gama alta que sucederá al FRITZ!Box 5690 Pro, y que lo tiene todo para convertirse en uno de los mejores productos de su categoría.
Durante su presentación oficial generó un gran interés, y por eso hemos recopilado para vosotros sus especificaciones más importantes, que vamos a compartir, y a analizar, en este artículo. Recordad que todavía no tiene fecha de lanzamiento, y que tampoco conocemos el precio, pero debería entrar en el mismo rango que el FRITZ!Box 5690 Pro.
Especificaciones del FRITZ!Box 6690 Pro
- Router con estándar DOCSIS 3.1 por cable.
- Agregación de canales con OFDM 2×2 (A) y SC-QAM 32 x 8.
- Compatible con el estándar Wi-Fi 7, y con las bandas de 6 GHz, 5 GHz y 2,4 GHz.
- Velocidad de hasta 5.760 Mbps en la banda de 6 GHz, 5.760 Mbps en la banda de 5 GHz y hasta 688 Mbps en la banda de 2,4 GHz.
- Compatible con Wi-Fi Mesh.
- Configuración de antenas: 2 x 2 en la banda de 6 GHz, 4 x 4 en la banda de 5 GHz y 2 x 2 en la banda de 2,4 GHz.
- Conector LAN a 2,5 Gbps y tres conectores LAN de 1 Gbps.
- Dos puertos USB 3.0 para periféricos e impresoras.
- Telefonía DECT, IP/SIP y dos puertos FXS para telefonía analógica.
- Domótica a través de DECT ULE y Zigbee, preparado para Matter.
- Sistema operativo FRITZ!OS con VPN, control parental, servidor multimedia, FRITZ!NAS, red para invitados y soporte completo de las aplicaciones gratuitas FRITZ!.
La compatibilidad con el estándar DOCSIS 3.1 es una garantía importante, porque significa que el FRITZ!Box 6690 Pro tiene un módem de alta velocidad con una latencia más baja, una seguridad mejorada, mayor eficiencia y que tendrá una mayor vida útil.
Contar con Wi-Fi 7 es también algo muy importante, porque nos permite disfrutar de todos los avances que incorpora este nuevo estándar, sobre todo en espacios multidispositivo, y porque además nos da acceso a la banda de 6 GHz, mucho más rápida y menos saturada que la banda de 5 GHz.
La configuración de antenas que trae el FRITZ!Box 6690 Pro es óptima. Tenemos 2 x 2 en las bandas de 6 GHz y de 2,4 GHz, y 4 x 4 en la banda de 5 GHz, ideal para ofrecer un buen rendimiento en redes malladas, que son las que más se pueden beneficiar de esa configuración 4 x 4 en 5 GHz.
Su puerto LAN a 2,5 Gbps nos garantía una velocidad muy alta en conexiones por cable, y cuenta con un soporte excelente de periféricos, telefonía digital y analógica, y también de domótica. La guinda al pastel la ponen FRITZ!OS y las aplicaciones FRITZ!, que conforman un ecosistema de software de primer nivel que nos ayudará a sacarle el máximo partido al FRITZ!Box 6690 Pro.
FRITZ!Box 6690 Pro, especificaciones y claves
Los iPhone 17 Pro y iPhone Air tienen un problema grave en sus cámaras
Windows 11 recibe el programa Windows AI Labs
FSR 4 ya funciona en Steam Deck
¿Qué es, exactamente, la inteligencia artificial?
Precio de PS5 frente a PS4 a lo largo del tiempo: tenemos un gran problema
Qué fuente de alimentación elegir: guía actualizada a 2025
Últimos días para aprovechar las ofertas de la Vuelta al Cole 2025
GTA VI se retrasará a octubre de 2026
Windows 10 LTSC no se queda sin soporte en octubre, consíguelo por solo 9 euros
PS6: especificaciones completas y rendimiento
10 funciones de Google Maps más allá de llevarnos de un sitio a otro
FRITZ!Box 6690 Pro, especificaciones y claves
10 funciones de Google Maps más allá de llevarnos de un sitio a otro
Pixel 10 incorpora C2PA para verificar contenido IA auténtico
GIGABYTE repasa su estrategia con AMD
Nuevos efectos avanzados para RTX Remix
ARM Lumex motorizará la próxima generación de móviles y tablets
Lo más leído
-
GuíasHace 4 días
Qué fuente de alimentación elegir: guía actualizada a 2025
-
A FondoHace 6 días
Últimos días para aprovechar las ofertas de la Vuelta al Cole 2025
-
NoticiasHace 23 horas
GTA VI se retrasará a octubre de 2026
-
NoticiasHace 6 días
Windows 10 LTSC no se queda sin soporte en octubre, consíguelo por solo 9 euros