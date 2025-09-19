Epson lanza Lifestudio Grand, proyector 4K láser UST

El salón se ha convertido en el punto central de la experiencia digital de muchos hogares. Cine, música, videojuegos y reuniones familiares encuentran ahí un espacio común, y la tecnología intenta responder a esa diversidad con dispositivos cada vez más polivalentes. En esa dirección se sitúa el nuevo Lifestudio Grand EH-LS670 de Epson, un proyector que combina la proyección láser 4K de ultracorta distancia con un sistema de sonido firmado por Bose y una conectividad pensada para cubrir distintas formas de ocio.

El Lifestudio Grand EH-LS670 se apoya en un panel 3LCD con tecnología PRO-UHD, que permite reproducir contenidos en resolución 4K desde muy cerca de la pared o la pantalla. Es capaz de alcanzar hasta 120 pulgadas, con soporte para HDR10 y una relación de contraste de 5.000.000:1 y, en cuanto a brillo, alcanza 3.600 lúmenes, lo que le permite funcionar en entornos con cierta luz ambiental. Se trata de especificaciones que lo sitúan como un dispositivo orientado tanto a cine como a contenidos de alta calidad visual en general.

El fabricante lo plantea como un equipo válido no solo para ver películas, sino también para disfrutar de música o compartir vídeos en reuniones sociales. En este terreno, el sonido cobra un protagonismo especial: el sistema desarrollado junto a Bose incorpora modos adaptativos que ajustan la experiencia según el contenido, con un equilibrio pensado para cine, juegos o música. Esa colaboración aporta una calidad de audio poco habitual en proyectores domésticos, diferenciándolo de alternativas que dependen de equipos externos para conseguir un nivel sonoro similar.

El apartado de videojuegos no queda al margen. Este modelo incorpora compatibilidad con ALLM y asegura un tiempo de respuesta inferior a 20 milisegundos, lo que lo hace válido para partidas en consola y PC. También incluye opciones menos habituales en este tipo de dispositivos, como el soporte para karaoke mediante micrófono inalámbrico, una función pensada claramente para un uso social.

En conectividad, el proyector incorpora Google TV como sistema integrado, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 y un puerto HDMI 2.1 con eARC, además de USB-A. De esta forma, resulta sencillo integrarlo tanto con consolas de última generación como con servicios de streaming y periféricos inalámbricos. Todo ello apunta a un dispositivo preparado para convivir con un ecosistema de ocio variado, más allá de la simple proyección de contenidos.

La facilidad de uso se refuerza con la aplicación Epson Setting Assistant, que permite realizar una calibración automática para ajustar la imagen a la superficie de proyección. Su diseño está disponible en dos colores, con un estilo sobrio que encaja en salones modernos, y el nivel de ruido en funcionamiento se mantiene en 29 dB, lo que asegura un impacto reducido en la experiencia de visionado.

En el plano técnico, Epson ha integrado mejoras basadas en inteligencia artificial, como el Dynamic Colour Booster y AIPQ, que ajustan parámetros de color y nitidez de forma dinámica. A ello se suma una garantía de tres años que incluye cobertura contra burn-in, un aspecto relevante al tratarse de un dispositivo pensado para un uso intensivo en casa.

El precio del Lifestudio Grand EH-LS670 se sitúa en 2.299,99 euros, lo que lo coloca en la franja premium de los proyectores de consumo. El planteamiento, en este sentido, no busca competir en coste, sino ofrecer un producto que integre calidad de imagen, audio cuidado y versatilidad de uso en un solo dispositivo.

En definitiva, Lifestudio Grand es un ejemplo de cómo la evolución tecnológica del proyector lo acerca cada vez más al centro de la vida digital del hogar. No se trata solo de reproducir una película en gran formato, sino de articular un espacio donde conviven cine, juegos y ocio compartido. Y en ese contexto, la propuesta de Epson marca un camino que difumina las fronteras entre dispositivos especializados y soluciones polivalentes.

Más información