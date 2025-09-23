Corsair FRAME 4500x: vidrio panorámico y diseño modular

FRAME 4500x. El nombre ya sugiere estructura, encuadre, marco. Y sin embargo, al observarlo con detalle, se percibe algo más: una intención de mostrar lo que normalmente se esconde. En un mundo donde la eficiencia manda, no deja de ser destacable que el hardware busque también ser admirado. Quizá por eso, construir un PC ha dejado de ser una operación funcional para convertirse, en muchos casos, en un acto de expresión visual. El chasis, más que contenedor, se convierte en escaparate. Y ahí entra Corsair.

El nuevo FRAME 4500x se suma a la familia modular de Corsair como una evolución del FRAME 4000D. A medio camino entre la ingeniería y el diseño expositivo, este chasis de formato mid-tower incorpora un panel panorámico de vidrio templado de una sola pieza que se extiende por todo el frontal y el lateral. El sistema de anclaje, sin herramientas, permite desmontarlo con facilidad, lo que facilita el acceso al interior para tareas de montaje, mantenimiento o actualización de componentes.

Una de las claves de este modelo está en su enfoque térmico. El FRAME 4500x incluye de serie tres ventiladores —RS120-R PWM ARGB o LX120-R con tecnología iCUE LINK, según versión— con rotores invertidos que maximizan la visibilidad de la iluminación LED. La parte superior incorpora el sistema InfiniRail, un raíl deslizante y ajustable que permite instalar ventiladores de 120 o 140 mm en posiciones personalizadas. Los paneles superior y lateral incluyen patrones de ventilación tipo cascada para mejorar el flujo de aire sin alterar la estética general del chasis.

En términos de compatibilidad, el FRAME 4500x permite montar tarjetas gráficas de hasta 460 mm y placas base ATX, Micro-ATX o Mini-ITX, incluyendo modelos con conectores inversos como los de ASUS, Gigabyte o MSI. Corsair ha añadido un brazo ajustable anti-hundimiento para proteger las GPU más pesadas, así como espacio posterior amplio para la gestión de cables. Varios puntos de sujeción y tiras de velcro integradas ayudan a mantener la organización interna sin esfuerzo añadido.

Los elementos prácticos también han sido considerados. Se incluyen tornillos tipo QuikTurn para un acceso más ágil, una caja reutilizable para almacenamiento de piezas y una bandeja de unidades que admite un disco duro de 3,5 pulgadas junto a dos SSDs de 2,5 pulgadas. El panel frontal de conectividad incorpora dos puertos USB 3.2 Gen 1, un USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, una salida de audio combinada y botón de encendido, lo necesario para un entorno moderno de trabajo o juego.

En cuanto al diseño interior, el FRAME 4500x mantiene una estructura modular con una disposición optimizada para visibilidad y accesibilidad. El diseño limpio, sin compartimentos frontales ni obstáculos visuales, permite exponer cada componente instalado como parte de una composición técnica. Es un enfoque que prioriza tanto la estética como la funcionalidad, buscando ofrecer al usuario un montaje claro, eficiente y visualmente atractivo.

Mirando el conjunto, resulta evidente que el FRAME 4500x no busca esconder nada. Al contrario, propone una forma de construir ordenadores que se disfruta tanto durante el montaje como al observar el resultado final. No todos los usuarios necesitan un chasis así, pero quienes lo buscan saben exactamente por qué. A veces, el rendimiento también quiere ser visto. Y Corsair, en este caso, le ha dado el escenario adecuado.

