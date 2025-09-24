Intel podría estar trabajando en multigeneración de fotogramas para XeSS 2

Una filtración encontrada en los drivers Intel Arc sugiere que el gigante del chip podría estar trabajando en su propia tecnología de multigeneración de fotogramas, y que esta se incorporaría en XeSS 2, la última versión de la suite de tecnologías de IA aplicadas a gaming de Intel.

Ya sabéis qué es y cómo funciona la multigeneración de fotogramas, pero por si alguien se ha perdido os recuerdo que esta tecnología es capaz de generar hasta tres fotogramas independientes en la IA, apoyándose en la IA, por cada fotograma renderizado de manera tradicional.

Esto permite mejorar mucho la fluidez, aunque puede aumentar notablemente la latencia, lo que hace que sea necesario compensarla y equilibrarla con una tecnología de reducción de latencia. En el caso de NVIDIA, el gigante verde lo consigue aplicando Reflex.

Intel XeSS 2.1 cuenta con tecnologías de reescalado por IA, generación de fotogramas y reducción de latencia, lo que significa que cuenta con todo lo necesario para poder implementar sin problemas multigeneración de fotogramas.

La referencia a este tecnología descubierta en los drivers Intel Arc no especifica qué modos de funcionamiento podría ofrecer la multigeneración de fotogramas, pero lo más lógico es que se pueda configurar en modos x2, x3 y x4.

El primero genera un fotograma adicional por cada fotograma renderizado, el segundo genera dos fotogramas adicionales por cada fotograma renderizado, y el tercero es capaz de generar tres fotogramas por cada fotograma renderizado.

Esta nueva tecnología debería utilizar las matrices XMX presentes en las tarjetas gráficas Intel Arc, que están especializadas en IA y ofrece un alto nivel de rendimiento trabajando con este tipo de cargas de trabajo.

De momento no tenemos información sobre cuándo podría llegar esta tecnología, pero creo que es un movimiento inteligente por parte de Intel, porque le permitiría acercar su ecosistema de tecnologías de IA aplicada a gaming al catálogo que ofrece NVIDIA con DLSS.

Intel ha hecho bastante bien los deberes en todo lo relacionado con IA aplicada a gaming, pero le ha faltado conseguir más empuje a la hora de implementar sus tecnologías en juegos. Por ejemplo, Intel XeSS ha demostrado ser superior a FSR 3.1, sobre todo en su versión acelerada por hardware, pero le ha costado alcanzar un buen nivel de soporte en juegos.

Veremos qué ocurre al final con esta nueva tecnología, y qué tarjetas gráfica son compatibles con ella. Esto es importante, porque al ser una tecnología no anunciada podría acabar estando limitada a una arquitectura de nueva generación, como Celestial.