La vuelta al cole es más fácil con HP: consigue tu nueva impresora con HP Instant Ink gratis
La vuelta a la rutina puede hacerse cuesta arriba. HP lo sabe, y por eso quiere ponerte las cosas mucho más fáciles con una interesante promoción que te permitirá conseguir HP Instant Ink gratis al comprar una nueva impresora.
Por ejemplo, si compras una nueva impresora HP ENVY Inspire podrás conseguir tres meses de HP Instant Ink gratis, y en el plan que tú elijas. Esto es muy importante, porque puedes conseguir un ahorro de hasta 95,97 euros si elijes el plan de impresión de 700 páginas al mes.
Esta promoción también está disponible con las impresoras HP DeskJet y HP OfficeJet Pro. La HP OfficeJet Pro 8134e es un caso especial, porque con ella podrás conseguir hasta seis meses de HP Instant Ink gratis.
La HP OfficeJet Pro 8134e tiene un precio de 159,90 euros, y seis meses de HP Instant Ink en el plan de 700 páginas costarían 191,94 euros, lo que significa que si compras esta impresora y consigues esos seis meses gratis la impresora te habrá salido gratis con lo que habrás ahorrado gracias a esa promoción.
Cómo conseguir meses gratis de HP Instant Ink al comprar una impresora
Es muy fácil, solo tienes que elegir una impresora que esté incluida en la promoción, registrarla en HP Instant Ink en un plazo máximo de 7 días tras la compra y activar HP+. Una vez que lo hayas hecho conseguirás los meses gratis que te permitirán disfrutar del plan de impresión que elijas.
Una vez que terminen tus meses gratis no tienes ningún compromiso. Podrás seguir de alta en el plan que tenías, podrás cambiarte de plan y podrás darte de baja, aunque una vez que pruebes todas las ventajas que tiene este servicio no querrás volver a comprar cartuchos de tinta.
Estos son los planes disponibles:
- Plan de 10 páginas al mes por 1,79 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros.
- Plan de 50 páginas al mes por 5,49 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros.
- Plan de 100 páginas al mes por 7,99 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros.
- Plan de 300 páginas al mes por 15,99 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros.
- Plan de 700 páginas al mes por 31,99 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por 1,5 euros.
Ahorra todavía más con tu nueva impresora solicitando tu reembolso
Además de conseguir meses gratis de suscripción a HP Instant Ink, con la compra de tu nueva impresora HP podrás conseguir, por tiempo limitado, un reembolso de hasta 30 euros.
Interesante, ¿verdad? Así es como funciona esta promoción:
- Compra una impresora HP DeskJet, HP ENVY o HP OfficeJet Pro incluida en la promoción antes del 31 de diciembre.
- Date de alta en HP Instant Ink tras la compra de la impresora. Así conseguirás también tus meses gratis.
- Cuando completes el alta puedes solicitar el reembolso. También puedes hacerlo siguiendo este enlace.
- Completa todos los campos con la información correspondiente, envía el justificante de compra de la impresora y listo, en unos días recibirás tu reembolso.
- Con las impresoras HP DeskJet el reembolso es de 10 euros, las HP ENVY tienen un reembolso de 20 euros y las HP OfficeJet Pro de 30 euros.
Contenido elaborado en colaboración con HP.
