Noticias
Uno de los mayores minoristas deja de vender consolas Xbox
Costco, uno de los minoristas más importantes de Estados Unidos y de Reino Unido, ha dejado de vender consolas Xbox de Microsoft. Es una decisión que el propio minorista ha confirmado, y ante las dudas de los consumidores ha explicado que es una «decisión de negocios», y que seguirá vendiendo consolas PS5 y Nintendo Switch 1 y 2.
Esto es más importante de lo que parece, porque según Costco no tienen planes de comercializar consolas Xbox «a futuro». ¿Qué significa esto? Pues que la decisión podría afectar también a las consolas de próxima generación de Microsoft, y a todos los sistemas Xbox que lance la compañía, incluyendo productos fabricados por terceros.
No tenemos más detalles, pero creo que la cosa está bastante clara. Me da la sensación de que Costco se ha dado cuenta de que no le sale rentable vender consolas Xbox Series S y Series X. Puede que el minorista intentase llegar a algún tipo de acuerdo y que esto no fuera posible, y que ante las últimas subidas de precio que han sufrido ambas consolas en Estados Unidos la cadena de tiendas haya dicho basta.
Las ventas combinadas de Xbox Series S y Xbox Series X ascienden a 33,40 millones, mientras que PS5 ha alcanzado los 78,58 millones de unidades vendidas. La diferencia es abrumadora, y las ventas de Xbox llevan tiempo en una tendencia a la baja que desde luego no se va a romper subiendo el precio de esos sistemas.
Veremos cómo acaba la guerra de la presente generación de consolas, pero subir precios lo único que va a conseguir es reducir todavía más las ventas de Xbox Series S y de Xbox Series X. Lo que debería hacer Microsoft es todo lo contrario si quiere mejorar las ventas y reducir el margen de derrota en la presente generación de consolas.
Sin embargo, a estas alturas parece que le da igual, y que lo único que quiere Microsoft es intentar mantener el margen de ingresos por consola vendida lo más alto posible. De ahí esa subida de precios, que ha llegado a un nivel absurdo con Xbox Series X Galaxy Edition, que ya cuesta más cara que una PS5 Pro en Estados Unidos.
Just called Costco about Xbox stock. I was told that they will no longer be carrying Xbox consoles. “We don’t have any plans going forward to carry an Xbox console.” Saying. It was a business decision.
They did say they have some great deals on Switch & PlayStation, though.
— Destin (@DestinLegarie) September 25, 2025
