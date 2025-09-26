ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X ya disponibles para precompra

ASUS ha confirmado que las consolas ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X ya están disponibles en precompra. Ambos modelos se lanzarán el 16 de octubre, así que si estás pensando en comprar una y quieres evitar posibles problemas de stock tras el lanzamiento, debido a una alta demanda, este es un buen momento de asegurarte tu unidad.

La ROG Xbox Ally es la más económica de las dos. Este modelo se diferencia fácilmente porque tiene un chasis en color blanco, mientras que la ROG Xbox Ally X tiene el chasis en color negro. Las diferencias van más allá del plano estético, y se trasladan también al hardware, como vamos a ver a continuación.

Especificaciones de la ROG Xbox Ally

Pantalla IPS de 7 pulgadas con resolución 1080p y cristal Gorilla Glass Victus.

Reproducción del 100% del espacio de color sRGB.

Interfaz táctil, tasa de refresco de 120 Hz, brillo de 500 nits y AMD FreeSync Premium.

APU AMD Ryzen Z2 A con CPU Zen 2 de cuatro núcleos y ocho hilos a 2,8 GHz-3,8 GHz.

GPU integrada Radeon RDNA 2 con 512 shaders a 1.800 MHz.

16 GB de memoria LPDDR5 a 6.400 MT/s.

SSD de 512 GB PCIe Gen4 x4.

Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.

Sistema de control completo con dos sticks analógicos y botones dedicados para la Armoury Crate y el Command Center.

Dos altavoces con amplificador inteligente y Dolby Atmos.

Micrófonos con cancelación de ruido inteligente.

Batería de 60 Wh.

Lector de huellas integrado.

Windows 11 como sistema operativo.

Especificaciones de la ROG Xbox Ally X

Pantalla IPS de 7 pulgadas con resolución 1080p y cristal Gorilla Glass Victus.

Reproducción del 100% del espacio de color sRGB.

Interfaz táctil, tasa de refresco de 120 Hz, brillo de 500 nits y AMD FreeSync Premium.

APU AMD Ryzen AI Z2 Extreme con CPU de ocho núcleos y dieciséis hilos (3 x Zen 5 y 5 x Zen 5c). Los núcleos Zen 5 funcionan a 2 GHz-5 GHz, y los Zen 5c a 2 GHz-3,3 GHz.

GPU integrada Radeon RDNA 3.5 con 1.024 shaders a 2.900 MHz.

NPU con 50 TOPs de potencia.

24 GB de memoria LPDDR5X.

SSD de 1 TB PCIe Gen4 x4.

Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.

Sistema de control completo con dos sticks analógicos y botones dedicados para la Armoury Crate y el Command Center.

Dos altavoces con amplificador inteligente y Dolby Atmos.

Micrófonos con cancelación de ruido inteligente.

Batería de 80 Wh.

Lector de huellas integrado.

Windows 11 como sistema operativo.

Como vemos, ambas consolas tienen una base común en lo que respecta a pantalla y multimedia, pero la ROG Xbox Ally X es más potente y tiene una batería más grande, lo que significa que ofrece un mayor rendimiento en juegos y que tiene además una mayor autonomía.

Según los primeros datos que ha compartido ASUS, la ROG Xbox Ally X mejora hasta en un 30% el rendimiento en juegos como Indiana Jones y el Gran Círculo y DOOM The Dark Ages frente a la ASUS ROG Ally, y llega a doblar su autonomía en juegos como Hollow Knight: Silksong.

Además de ofrecer más potencia a nivel CPU y GPU, este modelo tiene 8 GB más de memoria y cuenta con una NPU de 50 TOPs, lo que significa que es capaz de trabajar con modelos de IA en local.

El sistema operativo que traen ambas consolas es Windows 11, pero se trata de una versión optimizada y adaptada para ofrecer el máximo rendimiento posible en juegos.

Fecha de lanzamiento y precio

Las ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X estarán disponibles a partir del 16 de octubre por un precio de 599 euros y 899 euros, respectivamente.