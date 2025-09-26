Noticias
Nueva entrega de ofertas Red Friday con los mejores descuentos
Nos vamos de compras como cada viernes para aprovechar las mejores ofertas Red Friday, una selección variada de tecnología y electrónica donde te ofrecemos los mejores descuentos.
Ordenadores personales
- Portátil ASUS Vivobook F1504VA-NJ2237 Intel Core i5-1334U/16GB/512GB SSD/15.6″ por 399 euros.
- Portátil MSI Modern 15 B13M-281XES Intel Core i7-1355U/16GB/1TB SSD/15.6″ por 649 euros.
- Portátil HP Victus 15-fa0059ns Intel Core i5-12450H/16GB/512GB SSD/RTX 3050/15.6″ por 649 euros.
- Portátil ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR-LP003 AMD Ryzen 7 7435HS/16GB/512GB SSD/RTX 4050/15.6″ por 709 euros.
- Portátil Acer Gaming Nitro V 15 ANV15-51-579P Intel Core i5-13420H/16GB/512GB SSD/RTX 4050/15.6″ por 729 euros.
- Portátil Alurin Flex Advance AMD Ryzen 7 5825U/16GB/1TBSSD/15.6″ por 434 euros.
- Portátil Apple Macbook Pro Apple M3 Pro 11 Núcleos/18GB/512GB SSD/GPU 14 Núcleos/14″ Plata por 1799 euros.
- Sobremesa PcCom Ready AMD Ryzen 7 5800X / 32GB / 1TB SSD / RTX 5060 + Windows 11 Home, por 1159 euros.
- Mini-PC Blackview MP100 AMD Ryzen 5 7430U 16GB 512GB WiFi 6 Windows 11 Pro a la mitad de precio: 289 euros.
Componentes
- Tarjeta Gráfica Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por 295 euros.
- Tarjeta Gráfica MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC PLUS 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 por 1099 euros.
- Tarjeta Gráfica XFX SWIFT AMD Radeon RX 9070 XT Triple Fan 16GB GDDR6 FSR 4, por 699 euros.
- Tarjeta Gráfica Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 12GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 por 559 euros.
- Tarjeta Gráfica ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC Edition 8GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por 309 euros.
- Procesador AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7/5.2GHz por 494 euros.
- SSD Forgeon Nimbus PRO 1TB 7400MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4, por 69 euros.
- SSD externo Samsung T7 2TB USB 3.2 Gris Carbón, por 133 euros.
Consolas, periféricos y accesorios
- Sony PlayStation 5 Slim por 499 euros.
- Nintendo Switch OLED Blanca por 319 euros.
- Anbernic RG40XX H Consola Retro Portátil 64GB Gris, por 84 euros.
- Logitech G435 LIGHTSPEED Auriculares Gaming Inalámbricos Negros a la mitad de precio: 35 euros.
- Corsair TC100 RELAXED v2 Fabric Silla Gaming Negra con Cojín y Almohada Cervical Grises por 189 euros.
- Segway ZT3 Pro E Patinete Eléctrico 650W Gris/Rojo por 699 euros.
- Edifier MP230 Altavoz Portátil de Sobremesa Bluetooth 20W RMS Marrón con el 60% de descuento: 39 euros.
- HP DeskJet 2820e Multifunción Color WiFi Blanca + 3 Meses Gratis de Impresión Instant Ink con HP+, por 41 euros.
- Xiaomi Robot Vacuum E5 Robot con Función de Aspiración y Fregado en Uno por 79 euros.
Móviles, tablets y wearables
- Móvil Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Titanio Negro Libre, por 1309 euros.
- Móvil Samsung Galaxy S24 8/256GB Negro Onyx Libre por 619 euros.
- Móvil Google Pixel 9a 6.3″ 8GB/128GB Dual SIM 5G 5100mAh Obsidiana por 449 euros.
- Móvil Apple iPhone 16 128GB Blanco, por 809 euros.
- Móvil POCO X7 5G 8/256GB Negro Libre, por 229 euros.
- Móvil Honor 400 Lite 5G 8GB/256GB 6.7″ AMOLED 108MP IA 35W WiFi AC Android 15 Verde, por 221 euros.
- Tablet Xiaomi Redmi Pad SE 11″ 8/256GB Gris Grafito por 179 euros.
- Tablet Lenovo TAB M11 11″ 8/128GB Gris Funda Pen Stylus por 189 euros.
- Reloj Xiaomi Redmi Watch 5 Active Reloj Smartwatch Negro Medianoche, por 29 euros.
Monitores y televisores
- Monitor AOC C27G4ZXE 27″ LED Fast VA FullHD 280Hz 1ms Curva, por 129 euros.
- Monitor PcCom Elysium Pro 27″ IPS QHD 180Hz por 159 euros.
- Monitor Samsung Odyssey G3 G30D 27″ LED FullHD 180Hz FreeSync por 109 euros.
- Monitor ASUS ROG Strix XG27ACS 27″ LED Fast IPS QHD 180Hz FreeSync, por 229 euros.
- TV TCL LED 55″ 55P6K UltraHD 4K Dolby Audio HDR10 Google TV, por 299 euros.
- TV LG 43UT80006LA 43″ LED UltraHD 4K HDR10 por 289 euros.
- TV Samsung Q7F QE65Q7FAAU 65″ QLED 4K Ultra HD Smart TV WiFi Negro por 579 euros.
- TV Toshiba DLED 55″ 55UV3463DG UltraHD 4K VIDAA por 299 euros.
Puedes encontrar estas ofertas y muchísimas más en nuestro minorista de cabecera:
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
