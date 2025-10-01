Las memorias LPCAMM2 para portátiles (y las CAMM para ordenadores de sobremesa) son los nuevos factores de forma que van a revolucionar el despliegue de las memorias de acceso aleatorio (RAM) en las computadoras personales.

Y es que LPCAMM2 aprovecha los beneficios de una memoria moderna como LPDDR5X, pero de manera modular. Además, ocupa un 64% menos de espacio que una pila SO-DIMM dual, las memorias más extendidas en la actualidad distribuidas a base de módulos. Este factor de forma permite apilar hasta 16 componentes DRAM en un solo paquete, lo que reduce la arquitectura de la memoria y al mismo tiempo mejora el rendimiento hasta en un 50% y la eficiencia energética hasta en un 70%.

Memorias LPCAMM2 de Crucial

Aunque todavía hay muy pocos equipos que aprovechen este nuevo factor de forma (el ThinkPad P1 Gen 7 de Lenovo es un ejemplo de caso de uso), proveedores como Crucial (marca de Micron) ofrece ya soluciones como la que nos ocupa.

La nueva oferta de Crucial ofrece 64 Gbytes de capacidad y eleva la velocidad de funcionamiento hasta 8.533 megatransferencias por segundo (MT/s). El fabricante dice que permitirá a los usuarios ejecutar simulaciones complejas, tareas de IA en tiempo real y cargas de trabajo con uso intensivo de datos.

Los módulos ofrecen todos los beneficios de la memoria móvil LPDDR5X de Micron, en un formato que es menos de la mitad del tamaño de los SODIMM estándar, lo que permite a los usuarios actualizar, reparar y extender la vida útil de sus dispositivos, reduciendo los desechos electrónicos. Crucial enfoca su solución a desarrolladores de IA, creadores y profesionales móviles que usen estaciones de trabajo portátiles donde necesitan una memoria rápida y eficiente para realizar múltiples tareas, renderizar y manejar grandes conjuntos de datos.

Las nuevas memorias LPCAMM2 de Crucial ya están disponibles en tiendas online, minoristas y socios de canal globales seleccionados de algunas regiones. La placa de 32 GB tienen un precio inicial de $232.99 USD, mientras que la de 64 GB tienen un precio inicial de $451.99 USD. Un precio bastante elevado que debe ir bajando con el aumento de oferta y también con su despliegue para el mercado de consumo. Algo que debe llegar en 2026 tras un lanzamiento de producto que esperamos para la feria CES 2026.