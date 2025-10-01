Primer vistazo a la nueva PS5 Slim Digital Edition

La nueva PS5 Slim Digital Edition es la variante de la consola de videojuegos de Sony que la firma japonesa ha lanzado -por ahora- exclusivamente para el mercado europeo. Se cree que la llegada de este modelo es una medida de reducción de costes para evitar potencialmente más aumentos de precios en consolas.

El creador de contenido Austin Evans ha publicado un vídeo comparativo de la nueva versión y la anterior a la que reemplazará. Ello nos permite un ‘primer vistazo’ a la misma y la confirmación de lo que ya te dijimos: es un parche insustancial que no representa ninguna mejora para el usuario ya que no baja de precio y sí recorta especificaciones.

Cómo es la nueva PS5 Slim Digital Edition

La revisión confirma la bajada de capacidad de almacenamiento interno, desde 1 Tbyte de la versión original a 825 Gbytes. Puede parecer poco, pero se trata de un recorte del 27% de capacidad, nada bueno ya que los juegos actuales ocupan cada vez más espacio y ello obligará a actualizar la SSD o usar unidades externas con el consiguiente aumento de costes.

El vídeo también revela que el modelo revisado también cambia algunos de los materiales utilizados para el chasis de la consola. Mientras que en el modelo anterior la mitad superior de la sección blanca y toda la sección central negra estaban construidas de plástico brillante, ahora toda la consola tiene un acabado mate.

Sony ha rediseñado la estructura del disipador de calor de la nueva PS5 Slim Digital Edition a favor de un metal más delgado. El revisor señala que ambos modelos tienen el mismo consumo de energía y emiten un grado de calor similar a pesar del nuevo diseño. Un apartado mejorado ha sido el del peso, ya que el nuevo modelo pesa 120 gramos menos.

Aunque Evans se muestra optimista sobre la revisión, afirmando que estos cambios internos representan «buena ingeniería», en última instancia no está convencido: «luego lo tiraron todo a la basura al quitarme el 27% de mi SSD. En esencia, se han ahorrado aún más dinero, pero no han llevado nada de ese ahorro para traspasártelo a ti», dice con una crítica particularmente mordaz.

En resumen: versión prescindible que no aporta mejoras de hardware ni precios más baratos. Te dejamos con el vídeo: