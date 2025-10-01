Microsoft ha anunciado el lanzamiento de la versión final de Windows 11 25H2 tras meses de pruebas, versiones beta y vistas previas. Distribuida como un paquete de habilitación ligero (eKB), la nueva versión no sustituye por completo el sistema operativo, sino que activa el código de funciones ya presente en los equipos actuales.

Como te habíamos adelantado, la nueva versión no renueva la arquitectura del sistema subyacente ni introduce nuevas funciones significativas para el público en general, ya que éstas ya se habían introducido gradualmente en la 24H2 y se habían completado en la última actualización de calidad mensual para Windows 11. De hecho, Microsoft señala únicamente funciones para el mercado empresarial, como la descontinuación de PowerShell 2.0 y la línea de comandos de administración de Windows (WMIC). También permite a los administradores eliminar ciertas aplicaciones preinstaladas de Microsoft Store mediante las políticas/directivas de grupo.

Y es que la función principal de la versión es restablecer el ciclo de vida de las actualizaciones de seguridad de Microsoft, otorgando a los sistemas compatibles dos años adicionales de parches de seguridad mensuales. Ofrecido como un paquete de habilitación y basado en una rama de servicio compartido con la última versión de Windows 11, este enfoque permite a la mayoría de los usuarios actualizar con mínimas interrupciones, generalmente requiriendo solo un reinicio rápido en lugar de una actualización completa del sistema operativo.

Todo ello no tiene porqué ser negativo. Más al contrario; teniendo en cuenta la cantidad de errores que provoca cada actualización, los usuarios suplicamos por un Windows 11 estable, aunque no entregue funciones y características. ¿Merece la pena esta versión? Sí, pero sin prisas, a no ser que todavía estés en Windows 10 y quieras actualizar a Windows 11 ante el final del ciclo de vida. También es recomendable para usuarios actuales de Windows 11 24H2, para activar sus funciones ocultas y obtener un mayor plazo de soporte y actualizaciones de seguridad.

Cómo instalar la versión final de Windows 11 25H2

Microsoft apuesta por un despliegue gradual que le permita controlar fallos. Los equipos afectados por alguno de los errores conocidos y pendientes de solucionar, no recibirán la nueva versión por el momento. Si no es tu caso, ya sabes, hay varias maneras para conseguir la última versión, tanto para equipos compatibles en hardware, como los que no superan los requisitos impuestos por Microsoft. Como de costumbre, te recomendamos hacer una copia de seguridad previa, completa o de los archivos más importantes, por si algo falla.

Actualización desde anteriores versiones de Windows 11 (o desde Windows 10)

– El método más directo es actualizar desde Windows Update, una herramienta interna que está incluida en todos los sistemas de Microsoft. Simplemente accede a la herramienta general de Configuración y haz clic en el botón ‘Buscar actualizaciones’. Si tienes alguna actualización anterior pendiente, el sistema te pedirá que la instales. Si ya estás usando Windows 11 tu equipo será compatible en hardware y podrás actualizar desde ahí.

– Otra opción igual de simple es visitar la página web de descarga de software de Windows 11. Ahí verás como Microsoft la ha actualizado a Windows 11 2025 l Versión 25H2. La manera más sencilla es usar el ‘Asistente de instalación de Windows 11‘. Haz clic en el botón ‘Descargar ahora’ y sigue las instrucciones:

Ambos casos te ofrecerán dos opciones de instalación, una donde se conservan los archivos, aplicaciones, datos y configuraciones de usuario, y otra la que elimina aplicaciones y configuración. El proceso es semiautomático y no tiene más misterio que seguir las pantallas. En pocos minutos el PC se actualizará a Windows 11.

Actualización desde Windows 10 (PCs compatibles)

Si quieres actualizar desde Windows 10, el proceso es idéntico al anterior salvo que tienes que cumplir con los requisitos oficiales de hardware. Si no estás seguro si tu equipo cumple con los requisitos mínimos para saltar a Windows 11, hay aplicaciones oficiales y de terceros para comprobarlo. La app de «Comprobación de estado del PC» es la oficial de Microsoft. Solo tienes que descargar el ejecutable y ejecutarlo para obtener una interfaz sencilla que con un simple clic te dirá si tu PC es compatible con TPM, CPU, arranque seguro y demás.

Instalaciones ‘limpias’ con imágenes ISO

Muchos usuarios preferimos instalar desde cero ante un cambio de versión y de esta manera limpiar las unidades de almacenamiento, actualizar las aplicaciones de terceros que tengamos instaladas y en general dejar el equipo ‘limpio’, a tope de seguridad y rendimiento.

El proceso consiste en obtener la imagen ISO oficial del sistema y preparar un medio externo para la instalación. Para ello, Microsoft ofrece un creador de medios propios, aunque desde aquí te recomendamos usar herramientas externas para crearlo. Es el método recomendable porque tendremos ventajas añadidas. Es tan fácil como navegar a la web de descarga oficial y descargar la imagen de disco.

Para la creación del medio recomendamos ‘Rufus’, una aplicación gratuita que funciona perfectamente para manejar imágenes de Windows. Con el medio de instalación creado podrás instalar el sistema desde cero en cualquier equipo que cumpla con los requisitos. Simplemente es cuestión de acceder a la BIOS/UEFI y colocar el medio de instalación que hayamos creado como primer dispositivo de arranque. Reinicia el equipo para comenzar una instalación que en una SSD tarda muy pocos minutos. Si lo necesitas puedes seguir una de las múltiples guías que hemos publicado para instalar Windows.

Instalación en PCs no compatibles

A pesar de la supuesta «inflexibilidad» de Microsoft, actualizar o instalar desde cero equipos que no cumplan con los requisitos a la versión final de Windows 11 25H2 es tan sencillo como en PCs compatibles. Solo tienes que usar Rufus y en la creación del medio activar la eliminación de requisitos:

Este medio, creado idealmente en un pendrive USB de al menos 8 Gbytes de capacidad, permite instalaciones desde cero y también actualizaciones abriendo la imagen en el explorador de archivos y pulsando sobre el archivo setup.exe. Además de superar los requisitos de TPM, arranque seguro y demás, Rufus permite eliminar otras imposiciones como las ID de Microsoft y usar cuentas locales. Finalmente, si quieres realizar la instalación más limpia y personalizada posible, tanto para PCs compatibles como los que no cumplen los requisitos oficiales, te recomendamos usar soluciones como el Tiny11 Builder, última versión compatible con esta 25H2.

* Imagen de portada generada por IA